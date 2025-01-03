Російська атака на Київ 1 січня: рятувальники завершили розбір завалів житлового будинку

Внаслідок російського удару по Києві 1 січня загинуло 2 людей, ще 4 постраждали. Протягом трьох діб надзвичайники розбирали завали житлового будинку в Печерському районі.

Після обвалу будівлі через російську атаку "Шахедами" рятувальники врятували 4 людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Києва.

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Що відомо про ліквідацію наслідків атаки на Київ

Близько трьох діб на місці працювали рятувальники ДСНС, комунальні служби та волонтери. У ході робіт вдалося зняти й розібрати 5 бетонних плит та вивезти понад 850 тонн будівельного сміття.

Рятувальники розбирають завали житлового будинку у Києві / Фото ДСНС

Зазначимо, що до ліквідації наслідків російської атаки довелося залучити 382 рятувальники та 117 одиниць техніки ДСНС.

Атака Росії на Київ 1 січня

У новорічну ніч Росія атакувала Україну та запустила 111 дронів. О 6:47 у столиці оголосили повітряну тривогу, а згодом там пролунали вибухи. Мешканців попереджали про роботу ППО по ворожих цілях.

У Печерському районі Києва зафіксували падіння уламків на нежитлову забудову. Також повідомлялося про часткове руйнування та загоряння мансардного житлового п'ятиповерхового будинку. Вогонь охопив площу 20 квадратних метрів.

Окрім цього, є часткова руйнація з 6 по 4 поверхи шестиповерхового житлового будинку. Через падіння уламків там загорілися квартири на 4 та 5 поверхах. Рятувальникам вдалося евакуювати мешканців.