10 червня, 13:55
Унаслідок російської атаки пошкоджено будівлю біля представництва ЄС у Києві
Основні тези
- Російський удар по Києву 10 червня пошкодив будівлю поруч із представництвом Європейського Союзу в Україні.
- Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова висловила вдячність захисникам і рятувальникам та зазначила, що ППО рятує життя.
Уночі вівторка, 10 червня, Росія завдала масованого удару по Києву. Зокрема, постраждала будівля неподалік представництва Європейського Союзу в Україні.
Про це написала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає 24 Канал. Вона висловила вдячність захисникам і рятувальникам.
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Що відомо про пошкодження
Пошкодження зафіксовано в 7 районах столиці, є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Окрім того, палали автівки та складські приміщення.
Матернова показала пошкоджену будівлю поруч із представництвом ЄС в Україні.
І все ж люди вранці йдуть на роботу. Росія їх не зламає. ППО рятує життя,
– зазначила дипломатка.
- До слова, унаслідок нічної атаки зруйновано колишню консульську будівлю однієї з європейських країн – займання там намагалися ліквідувати протягом кількох годин.
- Також пошкоджено Софійський собор – вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам'ятки національного значення.
- Уламки БпЛА понівечили міський стадіон "Спартак" – уражені трибуни, бігові доріжки та футбольне поле.