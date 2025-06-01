Пережив жахливе: рятувальники дістали залякане цуценя з-під завалів зруйнованого будинку в Києві
- Рятувальники в Києві врятували залякане цуценя з-під завалів будинку, зруйнованого російським ударом.
- Власниця цуценяти висловила вдячність рятувальникам за повернення улюбленця.
- Рятувальники зазначили, що цуценя і його господарі пережили жахливий обстріл, але залишилися не зломленими.
У ДСНС розповіли про зворушливу подію. Працівники служби врятували маленьке цуценя, яке сиділо серед уламків зруйнованого будинку в Києві.
Господарка тваринки записала відео для рятувальників, де висловила вдячність. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС України.
Дивіться також Удари по 27 локаціях, вщент зруйновано під'їзд: все про масовану атаку на Київ 17 червня
Рятувальники розповіли про знахідку серед уламків будівлі
Співробітники ДСНС проводили пошуково-рятувальні роботи 18 червня в одному з будинків Солом’янського району, зруйнованому внаслідок російського удару вночі 17 числа. Рятувальники натрапили на маленьке цуценя. "Саме. Налякане. Але не зломлене", – підкреслили вони.
Маленький пухнастик, який пережив жахливе, нарешті опинився в надійних руках. Рятувальники не тільки винесли його з руїн, а й відшукали його господарів – людей, які також постраждали під час обстрілу,
– розповіли в ДСНС.
Господарка тварини подякувала співробітникам ДСНС: дивіться відео
"Ця історія – про силу людяності. Про надію, яка не згасає навіть у найтемніші миті. Про дива, які творять рятувальники. І кожен з них — трохи чарівник", – підсумували в ДСНС.
До слова, у Києві собака випадково врятував життя своєму господарю. Під час нічного обстрілу пес Річард втік від господаря – саме це дозволило зберегти йому життя.