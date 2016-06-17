Удари по 27 локаціях, вщент зруйновано під’їзд: все про масовану атаку на Київ 17 червня

У ніч проти 17 червня росіяни здійснили черговий акт терору проти українського населення. Окупанти цинічно обстріляли столицю України дронами та ракетами, зруйнувавши низку будинків та вбивши багато людей. Зокрема, відомо про удари в 27 різних локаціях.

Серед атакованих локацій: об'єкти критичної інфраструктури, освітні заклади та житлові будинки. Що відомо про наслідки російського терору Києва – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Росія завдала масованого удару по Києву: хронологія 1210 дня війни

Що станом на зараз відомо про наслідки атаки на Київ 17 червня