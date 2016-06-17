Удари по 27 локаціях, вщент зруйновано під’їзд: все про масовану атаку на Київ 17 червня
У ніч проти 17 червня росіяни здійснили черговий акт терору проти українського населення. Окупанти цинічно обстріляли столицю України дронами та ракетами, зруйнувавши низку будинків та вбивши багато людей. Зокрема, відомо про удари в 27 різних локаціях.
Серед атакованих локацій: об'єкти критичної інфраструктури, освітні заклади та житлові будинки. Що відомо про наслідки російського терору Києва – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Що станом на зараз відомо про наслідки атаки на Київ 17 червня
Міський голова Києва розповів, що наразі відомо про 3 загиблих у Дарницькому районі. Усього до медиків після масованої атаки ворога наразі звернулися 114 постраждалих. 68 із них госпіталізували. Президент зазначив, що загалом по Україні було випущено понад 440 дронів та 32 ракети. Один із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина, Наразі точно відомо про 99 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. 59 – госпіталізовані, каже Тимур Ткаченко. Паралельно надходить інформація про те, що вже зафіксовано 104 постраждалих. Її перевіряють. Станом на 09:28 відомо про 14 загиблих, але ще триває розбір завалів. Голова МВС Клименко зазначив, що серед мешканців зруйнованої багатоповерхівки щонайменше 5 людей зникли безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають, а рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаються, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу. Голова КМВА зазначив, що найбільше житла і майна звичайних киян ворог знищив в Соломʼянському та Дарницькому районах. Також безпосередньо на звʼязку з іншими районами. Наразі вже формуємо перелік взаємодопомоги райдержадміністрацій одна одній на локаціях, що постраждали, Він наголосив, що росіяни били прямим наведенням на житлову забудову. Голова КМВА Тимур Ткаченко розповів, що використали окупанти для терору Києва. За його словами, цієї ночі в Києві та на околицях ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві балістики. Міський голова Кличко повідомив, що під завалами будинку в Солом'янському районі ще можуть бути люди. Не виключено, що кількість загиблих може збільшитися. Він підкреслив, що внаслідок удару по багатоповерхівці зруйновано 40 квартир. Пошкодження зафіксовані в 7 районах Києва. У столиці України фіксується погіршення якості повітря після ворожої атаки. Сильні пожежі на східних та західних околицях столиці. Дим накриває місто – краще не відчиняти вікна. Глава МВС Клименко підкреслив, що кількість постраждалих у столиці збільшується. Станом на 08:01 поранення отримали 55 осіб, а понад 40 людей було госпіталізовано до медзакладів міста. За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 14 людей. Наразі точної інформації щодо кількості загиблих немає, адже на місцях працюють рятувальники. За словами глави МВС Клименка, Удар був такої сили, що ракета пройшла через всі 9 поверхів житлового будинку. Росіяни зруйнували багатоповерхівку / Фото Мовенка Сергія Працюють рятувальники, поліцейські, медики. Роблять усе, аби допомогти постраждалим, розібрати завали, врятувати життя, По Києву працює близько 2 000 рятувальників. У Солом'янському районі Києва руйнувань зазнав під'їзд будинку. У мережі поширили страшні кадри перших хвилин після удару. Руїни на місці прильоту у Києві: дивіться відео
Зеленський розповів про масовану атаку по Україні
– розповів Зеленський.
Скільки постраждалих та загиблих унаслідок атаки станом на зараз
Що відомо про пошкодження в різних районах
– розповів Ткаченко.
Чим атакували росіяни
Кличко розповів деталі атаки
Погіршення якості повітря в Києві
Постраждалі внаслідок атаки
Клименко розповів про зруйнований під'їзд
– зазначив він.
Моторошне відео удару по багатоповерхівці
Міський голова Києва розповів, що наразі відомо про 3 загиблих у Дарницькому районі.
Усього до медиків після масованої атаки ворога наразі звернулися 114 постраждалих. 68 із них госпіталізували.
Президент зазначив, що загалом по Україні було випущено понад 440 дронів та 32 ракети.
Один із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина,
Наразі точно відомо про 99 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. 59 – госпіталізовані, каже Тимур Ткаченко.
Паралельно надходить інформація про те, що вже зафіксовано 104 постраждалих. Її перевіряють.
Станом на 09:28 відомо про 14 загиблих, але ще триває розбір завалів.
Голова МВС Клименко зазначив, що серед мешканців зруйнованої багатоповерхівки щонайменше 5 людей зникли безвісти.
Пошуково-рятувальні роботи тривають, а рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаються, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу.
Голова КМВА зазначив, що найбільше житла і майна звичайних киян ворог знищив в Соломʼянському та Дарницькому районах.
Також безпосередньо на звʼязку з іншими районами. Наразі вже формуємо перелік взаємодопомоги райдержадміністрацій одна одній на локаціях, що постраждали,
Він наголосив, що росіяни били прямим наведенням на житлову забудову.
Голова КМВА Тимур Ткаченко розповів, що використали окупанти для терору Києва.
За його словами, цієї ночі в Києві та на околицях ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві балістики.
Міський голова Кличко повідомив, що під завалами будинку в Солом'янському районі ще можуть бути люди. Не виключено, що кількість загиблих може збільшитися.
Він підкреслив, що внаслідок удару по багатоповерхівці зруйновано 40 квартир.
Пошкодження зафіксовані в 7 районах Києва.
У столиці України фіксується погіршення якості повітря після ворожої атаки. Сильні пожежі на східних та західних околицях столиці.
Дим накриває місто – краще не відчиняти вікна.
Глава МВС Клименко підкреслив, що кількість постраждалих у столиці збільшується.
Станом на 08:01 поранення отримали 55 осіб, а понад 40 людей було госпіталізовано до медзакладів міста.
За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 14 людей. Наразі точної інформації щодо кількості загиблих немає, адже на місцях працюють рятувальники.
За словами глави МВС Клименка, Удар був такої сили, що ракета пройшла через всі 9 поверхів житлового будинку.
Росіяни зруйнували багатоповерхівку / Фото Мовенка Сергія
Працюють рятувальники, поліцейські, медики. Роблять усе, аби допомогти постраждалим, розібрати завали, врятувати життя,
По Києву працює близько 2 000 рятувальників.
У Солом'янському районі Києва руйнувань зазнав під'їзд будинку. У мережі поширили страшні кадри перших хвилин після удару.
Руїни на місці прильоту у Києві: дивіться відео