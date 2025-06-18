У посольстві висловили щирі співчуття родинам загиблих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис посольства США в Україні.

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Посольство США прокоментувало обстріл України 17 травня

Посольство США нарешті прокоментувало ракетний обстріл України 17 травня, що призвів до десятків жертв та сотень поранених. У відомстві уточнили, що серед загиблих – громадянин США.

У посольстві висловили щирі співчуття родинам загиблих.

Цей безглуздий напад суперечить заклику Президента Трампа зупинити вбивства та покласти край війні,

– додали у представництві.

Нагадаємо, у ООН зазначили, що нещодавня атака на Київ, ймовірно, є найсмертоноснішою за останній майже рік.

Згадано, що приблизно стільки ж загиблих у Києві востаннє було внаслідок атаки 8 липня 2024 року. Тоді, згідно з оприлюдненими даними, через обстріл загинули 32 людини, ще 85 осіб дістали поранення.