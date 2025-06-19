Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ, які цитують Путіна.

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Путін прокоментував обстріл Києва

Під час пресконференції Владіміру Путіну традиційно ставили порівняно нейтральні та загальні питання. Однак один із журналістів все ж запитав очільника Кремля про жорстокий удар по Києву, який російські війська здійснили в ніч на 17 червня.

У відповідь Путін закашлявся та навіть втратив голос.

Росія не знищувала житлові квартали у Києві, удар був по військових заводах. Якби ваші журналісти бачили, як знищили наші ракети цілі житлові квартали, вони навряд чи могли б вам щось сказати,

– сказав він.

Кремлівський диктатор також вкотре повторив свою ж тезу про те, що українське керівництво нібито "саме розпочало війну" на власній території з важкою технікою та авіацією, але про це "ніхто не хоче сьогодні згадувати".

Ми вважаємо, що ми не розпочинали військових дій в Україні, а намагаємось їх закінчити,

– цинічно підкреслив Путін.

До слова, під час пресконференції Владімір Путін також заявив, що "ситуація для Києва погіршуватиметься". Водночас очільник Кремля додав, що Росія готова продовжувати переговори й новий раунд можливий вже після 22 червня.