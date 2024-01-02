87-річна бабуся, якій росіяни зруйнували квартиру, подякувала ЗСУ: зворушливе відео

Вранці 2 січня окупанти скоїли черговий терористичний удар по Україні. Під масованою атакою перебували кілька областей, зокрема у повітряному просторі Києва та області було понад 60 ракет, близько 10 з них – "Кинджали".

Щонайменше 4 райони столиці зазнали серйозних руйнувань. Про це розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, додавши, що у Солом'янському районі є загиблі та поранені.

До теми Летюча смерть: що відомо про крилаті ракети Х-101, якими Росія обстріляла Україну 2 січня

Окупанти знищили будинок пенсіонерки

Квартиру 87-річної місцевої мешканки Києва зруйнувала російська ракета. Загалом весь багатоквартирний будинок має серйозні пошкодження. Пані Лілія зі сльозами на очах розповіла про обстріл. У ньому вона звинувачує Росію та Владіміра Путіна, а за порятунок дякує українським захисникам.

Повністю все розгромили: вікна, двері... Нам дуже важко, але ми стараємось боротися. Дякуємо ЗСУ, що вони за нас борються,

– сказала жінка.

У квартирі, яку знищила Росія, пані Ліля прожила понад 30 років. Тепер її помешкання немає.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Масований удар по Києву 2 січня: актуальні новини