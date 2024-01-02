87-річна бабуся, якій росіяни зруйнували квартиру, подякувала ЗСУ: зворушливе відео
Вранці 2 січня окупанти скоїли черговий терористичний удар по Україні. Під масованою атакою перебували кілька областей, зокрема у повітряному просторі Києва та області було понад 60 ракет, близько 10 з них – "Кинджали".
Щонайменше 4 райони столиці зазнали серйозних руйнувань. Про це розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, додавши, що у Солом'янському районі є загиблі та поранені.
До теми Летюча смерть: що відомо про крилаті ракети Х-101, якими Росія обстріляла Україну 2 січня
Окупанти знищили будинок пенсіонерки
Квартиру 87-річної місцевої мешканки Києва зруйнувала російська ракета. Загалом весь багатоквартирний будинок має серйозні пошкодження. Пані Лілія зі сльозами на очах розповіла про обстріл. У ньому вона звинувачує Росію та Владіміра Путіна, а за порятунок дякує українським захисникам.
Повністю все розгромили: вікна, двері... Нам дуже важко, але ми стараємось боротися. Дякуємо ЗСУ, що вони за нас борються,
– сказала жінка.
У квартирі, яку знищила Росія, пані Ліля прожила понад 30 років. Тепер її помешкання немає.Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
Масований удар по Києву 2 січня: актуальні новини
- Росіяни почали свій обстріл ще з вечора. Спершу вони хвилями запускали "Шахеди", а після них – крилаті й аеробалістичні ракети. Цю атаку називають наймасовішим ударом по столиці. Ворог цілився в об'єкти інфраструктури, центри зв'язку, транспортні вузли.
- Удар ворога прийшовся на декілька районів. Зокрема у Солом'янському загорілася багатоповерхівка. Через вогонь люди були заблоковані на поверхах. Вдалося евакуювати більше ніж 130 людей, ще 33 – зазнали поранень. В інших районах Києва горіли автомобілі, житлова забудова, уламки ракет падали на дахи багатоповерхівок, фіксували проблеми з електроенергією, водопостачанням.
- Згодом стало відомо, що кількість жертв через загоряння багатоповерхового будинку Солом'янського району збільшилась. На жаль, двоє людей загинуло, ще 43 постраждали.
- У пологовому будинку Києва породіллі разом з немовлятами були змушені ховатися в бомбосховищі. Дехто з жінок тільки відновлювався після кесаревого розтину, дехто народжував. Однак в палатах не залишилося нікого, адже від росіян можна очікувати будь-чого. Так 29 грудня вони пошкодили пологовий у Дніпрі.