Атака була складною: у КМВА повідомили наслідки удару по столиці

З ночі на 2 вересня росіяни атакували Київ крилатими та балістичними ракетами. Загалом по столиці випустили близько 20 ракет різних типів.

Внаслідок падіння уламків є руйнування й пожежі, які вже вдалося ліквідувати. Детальніше про ворожу атаку 24 Каналу розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

Дивіться також У Києві спалахнули пожежі: рятувальники показали перші кадри наслідків російської атаки

Наслідки атаки по Києву

У Повітряних силах повідомили, що на столицю України летіло 9 балістичних ракет та 19 крилатих ракет. Крім того, ще з ночі Київ атакували дронами.

Атака була комбінованою, атака була складною й тривала майже дві години. На жаль, було падіння уламків в кількох районах столиці,

– розповів Михайло Шаманов.

Зокрема, у Святошинському районі Києва відбулося загоряння чотирьох автомобілів. Пожежу вже загасили. Крім того, зафіксовано падіння уламків на нежитлову будівлю – вогонь також вдалося загасити.

Пошкоджено також приміщення станції метрополітену та МАФи, що розташовані біля станції метро "Святошин".

У Голосіївському районі уламки впали на нежитлове приміщення та частково його зруйнували. Пожежу ліквідували. Так само вогонь загасили у нежитловій будівлі у Шевченківському районі.

Зафіксовано падіння уламків без наслідків у Подільському, Деснянському, Оболонському та Солом'янському районах,

– додав речник КМВА.

Станом на 10:21 відомо про трьох постраждалих внаслідок удару по столиці. Одній дівчині надали допомогу на місці, а ще двох осіб довелося госпіталізувати. Це чергове нагадування про те, що не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Пошкоджено приміщення ВНЗ

Варто додати, що у Голосіївському районі був пошкоджений корпус котельні одного з місцевих ВНЗ.

Не думаю, що саме це приміщення освітнього закладу було ціллю, тому що впали уламки. Коли працюють сили й засоби ППО, на жаль, ані балістичні, ані крилаті ракети не розлітаються на атоми, уламки є загрозою,

– наголосив Шаманов.

Якщо збивають ракету, в якої залишається бойова частина, вона може впасти та вибухнути.

"Балістику намагаються збивати високо. Крилаті ракети заходять у столицю, на жаль, заходять у столицю на невеликих висотах, тому розліт уламків може бути доволі великим", – додав речник КМВА.

Додамо, що вночі сили ППО збили 9 ракет "Іскандер-М"/KN-23, 13 крилатих ракет "Х-101" та 20 БпЛА "Shahed".