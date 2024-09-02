Атака була складною: у КМВА повідомили наслідки удару по столиці
З ночі на 2 вересня росіяни атакували Київ крилатими та балістичними ракетами. Загалом по столиці випустили близько 20 ракет різних типів.
Внаслідок падіння уламків є руйнування й пожежі, які вже вдалося ліквідувати. Детальніше про ворожу атаку 24 Каналу розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.
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Наслідки атаки по Києву
У Повітряних силах повідомили, що на столицю України летіло 9 балістичних ракет та 19 крилатих ракет. Крім того, ще з ночі Київ атакували дронами.
Атака була комбінованою, атака була складною й тривала майже дві години. На жаль, було падіння уламків в кількох районах столиці,
– розповів Михайло Шаманов.
Зокрема, у Святошинському районі Києва відбулося загоряння чотирьох автомобілів. Пожежу вже загасили. Крім того, зафіксовано падіння уламків на нежитлову будівлю – вогонь також вдалося загасити.
Пошкоджено також приміщення станції метрополітену та МАФи, що розташовані біля станції метро "Святошин".
У Голосіївському районі уламки впали на нежитлове приміщення та частково його зруйнували. Пожежу ліквідували. Так само вогонь загасили у нежитловій будівлі у Шевченківському районі.
Зафіксовано падіння уламків без наслідків у Подільському, Деснянському, Оболонському та Солом'янському районах,
– додав речник КМВА.
Станом на 10:21 відомо про трьох постраждалих внаслідок удару по столиці. Одній дівчині надали допомогу на місці, а ще двох осіб довелося госпіталізувати. Це чергове нагадування про те, що не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Пошкоджено приміщення ВНЗ
Варто додати, що у Голосіївському районі був пошкоджений корпус котельні одного з місцевих ВНЗ.
Не думаю, що саме це приміщення освітнього закладу було ціллю, тому що впали уламки. Коли працюють сили й засоби ППО, на жаль, ані балістичні, ані крилаті ракети не розлітаються на атоми, уламки є загрозою,
– наголосив Шаманов.
Якщо збивають ракету, в якої залишається бойова частина, вона може впасти та вибухнути.
"Балістику намагаються збивати високо. Крилаті ракети заходять у столицю, на жаль, заходять у столицю на невеликих висотах, тому розліт уламків може бути доволі великим", – додав речник КМВА.
Додамо, що вночі сили ППО збили 9 ракет "Іскандер-М"/KN-23, 13 крилатих ракет "Х-101" та 20 БпЛА "Shahed".