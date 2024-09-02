У Києві росіяни били по дітях: уламки ворожої ракети впали на території двох садочків
Джерело:МВС
Уночі окупанти обстріляли Київ ракетами і "Шахедами". Є пошкодження цивільної інфраструктури та поранені.
Наразі відомо про трьох постраждалих. Це 32-річний чоловік та 19-річна дівчина, яких з пораненнями госпіталізували до лікарні. Ще одній постраждалий, 24-річній місцевій мешканці, надали допомогу на місці.
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Падіння уламків у Києві
Падіння уламків зафіксовано у всіх районах Києва. Пошкоджень зазнали котельня навчального закладу, під’їзд багатоквартирного будинку та станція метрополітену.
Також виявлено уламки на території двох садочків в Деснянському та Дніпровському районах, пошкоджено пʼять авто.
Поліцейські продовжують працювати на місцях та збирають докази чергового воєнного злочину Росії.
Наслідки удару по Києву / Фото МВС
Зазначимо, що загалом ворог атакував Україну понад 50 цілями – балістичними, крилатими ракетами та "Шахедами".