У Києві росіяни били по дітях: уламки ворожої ракети впали на території двох садочків

Уночі окупанти обстріляли Київ ракетами і "Шахедами". Є пошкодження цивільної інфраструктури та поранені.

Наразі відомо про трьох постраждалих. Це 32-річний чоловік та 19-річна дівчина, яких з пораненнями госпіталізували до лікарні. Ще одній постраждалий, 24-річній місцевій мешканці, надали допомогу на місці.

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Падіння уламків у Києві

Падіння уламків зафіксовано у всіх районах Києва. Пошкоджень зазнали котельня навчального закладу, під’їзд багатоквартирного будинку та станція метрополітену.

Також виявлено уламки на території двох садочків в Деснянському та Дніпровському районах, пошкоджено пʼять авто.

Поліцейські продовжують працювати на місцях та збирають докази чергового воєнного злочину Росії.

Наслідки удару по Києву / Фото МВС

Зазначимо, що загалом ворог атакував Україну понад 50 цілями – балістичними, крилатими ракетами та "Шахедами".