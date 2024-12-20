Балістична атака на Київ: з'явилася реакція посольства США

Вночі та вранці 20 грудня Росія завдала по Києву комбінованого удару. Ворог вдарив по столиці балістичними ракетами і "Шахедами".

Раніше президент Зеленський заявляв, що Україні потрібно ще 12 – 15 систем ППО для повного захисту від російських ракетних ударів. Задля цього лідери ЄС і США мають проявити політичну волю, передає 24 Канал із посиланням на американське посольство у Києві.

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Реакція посольства США

Бріджит Брінк, Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні, відреагувала на обстріл столиці. Вона зауважила, що рано вранці Росія здійснила балістичний ракетний удар по столиці, внаслідок чого загинув мирний житель, а місто зазнало руйнувань та пожеж.

Ми разом із партнерами надаємо Україні посилену безпекову допомогу та підтримку в енергетиці у відповідь на ці жорстокі атаки,

– наголосила дипломат.

До слова, президент Зеленський казав, що Україні пообіцяли посилити її ППО за неможливість надати запрошення до НАТО.

Генсек Альянсу Марюк Рютте заявив, що Україні поставлять 19 систем ППО для захисту критичної інфраструктури.