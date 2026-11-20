Уночі та вранці Росія била по Києву балістичними ракетами. На жаль, внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Скільки людей постраждали?

Станом на 07:27 відомо про трьох загиблих. За попередньою інформацією, це працівники "Київводоканалу".

Попередньо, ще близько 15 людей постраждали. 7 поранених медики госпіталізували до столичних лікарень. Також надають допомогу постраждалим на місці.

Нагадаємо, під ранок ворог запустив чергову партію балістичних ракет по Києву. Влада повідомила про влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Уночі столиця теж перебувала під ударами балістики. Ворог бив по мостах через Дніпро. Пошкоджень зазнали Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Рух цими мостами обмежений.

Крім того, Кличко розповідав про влучання уламка ракети та загоряння в триповерховій будівлі в Оболонському районі. У Подільському районі загорілася будівля в нежитловій забудові. У Голосіївському районі було влучання на території об'єкту інфраструктури.