У Києві під завалами будинку досі можуть перебувати загиблі, – Ткаченко

Росіяни вночі вдарили по житловому будинку в Києві. Унаслідок атаки загинули люди, рятувальники знайшли тіла 6 мешканців, але кількість жертв може зрости.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова начальника Київської МВА Тимура Ткаченка в ефірі телемарафону.

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Рятувальники розбирають завали будинку в Шевченківському районі

Тимур Ткаченко припустив, що російська армія вдарила по будинку в столиці балістичною ракетою. Загалом у місті 16 людей внаслідок атаки поранені, щонайменше 6 – загинули.

Зараз ведуться пошуково-рятувальні роботи, на жаль, можуть бути під завалами ще загиблі,

– розповів начальник міської військової адміністрації.

Рятувальники ДСНС з Києва та інших регіонів допомагають на місці прильоту. Після завершення їхньої роботи стане відомо, скільки людей стали жертвами жорстокої ворожої атаки.

Біля будинку розгорнуті штаби допомоги мешканцям постраждалих будинків, яких в районі понад 25. Люди мають змогу отримати всю необхідну допомогу щодо відновлення житла, психологічну підтримку та медичні заходи. Найближчим часом у пошкоджених будинках закриють вибиті вікна.

О 09:50 Тимур Ткаченко уточнив, що в Києві внаслідок атаки постраждали 25 жителів, серед них чотири дитини. У Солом'янському районі відомо про 8 постраждалих, а в Шевченківському – про щонайменше 17.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблих киян. Вічна пам'ять всім, кого вбила Росія.