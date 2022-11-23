Смертельна атака на Київ та область: все, що відомо про наслідки удару росіян

Російські військові 23 листопада масово атакували своїми ракетами Київ та область. Лише на українську столицю ворог спрямував 31 смертоносний снаряд.

На жаль, внаслідок дій росіян є жертви серед цивільного населення. Усе, що відомо про ракетну атаку на столицю та Київщину, читайте у матеріалі 24 каналу.

Читайте також Через атаку по Україні світло зникло в Молдові: яка ситуація в сусідній державі

Що відомо про обстріл Києва

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 12:46. Десь за годину місцеві мешканці почули звуки вибухів, а о 14:12 мер Віталій Кличко повідомив, що росіяни атакували один з інфраструктурних об'єктів у столиці. Через це кияни залишилися без світла та водопостачання.

Кличко повідомив, що фахівці "Київводоканалу" працюють, щоб якнайшвидше відновити водопостачання. Однак мер закликав киян по можливості запастись водою. Наразі спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути і воду, і світло.

Рятувальники працюють на місці удару у Києві / Фото ДСНС України

Серед жертв є неповнолітня

Станом на 18:30 відомо, що внаслідок атаки загинули 5 людей 4 чоловіків та 17-річна дівчина. Тіла виявляли як біля будинку, так і під завалами.

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов зазначив, що один із загиблих на момент ракетного удару перебував на балконі. Уламок ворожої ракети відірвав чоловікові голову.

Унаслідок атака 41 людина зазнала поранень. 10 з них – опинилися у лікарні. Серед постраждалих 6 дітей.

За даними ДСНС, внаслідок ракетних обстрілів:

виникли пожежі у гаражному кооперативі у Дніпровському районі та у 3 гаражах Солом'янського району;

у Голосіївському районі руйнувань зазнала адміністративна будівля, складське приміщення та 4 автомобілі.

Ракетна атака Київської області

. Нашим силам Протиповітряної оборони вдалося збити 21 з них.

Під удар росіян потрапив не лише Київ, а й Київська область. Російська ракета влучила у багатоквартирний житловий будинок у Вишгородському районі. На місці події спалахнула пожежа.

Андрій Нєбитов – начальник поліції Київської області – повідомив, що під час влучання ракети на Вишгородщині загинули 4 людей. Окрім того, – понад 30 постраждалих.

Найгірше – серед постраждалих 6 дітей, найменшій дівчинці 5 років. На щастя, у малечі легкі тілесні ушкодження, але ж ми розуміємо наскільки важкі залишаться психологічні травми,

– мовиться у повідомленні.

Вибух пошкодив 4 будинки. Поліція надає допомогу людям.

Олексій Кулеба повідомив, що постраждалі – у лікарні. Людям надають допомогу. На місці прильоту працюють рятувальники. Поруч з місцем трагедії організували Пункт Незламності.

"Наші люди неймовірні. Жителі з осколковими пораненнями відмовляються від допомоги та надають її тим, кому вона потрібна більше", – заявив Кулеба.

Наслідки атаки по Київщині: відео



Наслідки обстрілу Вишгородського району / Фото Андрія Нєбитова



Росіяни зруйнували будинок / Фото Андрія Нєбитова

Поранень зазнали 6 енергетиків, які під час атаки перебували на об'єкті критичної інфраструктури.

Внаслідок обстрілів зафіксовано також руйнування приватного будинку в Фастівському районі. Тут, на щастя, обійшлось без постраждалих,

– повідомив Нєбитов.

Щоб забезпечити громадський порядок під час блекауту, на Київщині вдвічі збільшили кількість поліцейських патрулів. Крім того, в регіоні працює 371 пункт обігріву. Знайти найближчий пункт обігріву – за посиланням.

Будинок у Вишгороді після атаки / Фото з телеграму Олексія Кулеби

До теми – росіяни здійснили масову ракетну атаку по Україні: відео