Сталося влучання у Південний міст у Києві: рух транспорту та метро обмежили

У Києві під час атаки балістичними ракетами вночі 27 жовтня сталося влучання у Південний міст. Через це пошкоджень зазнала також інфраструктура метро та обмежено рух транспорту.

Про це повідомили у КМВА та міський голова Віталій Кличко. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Балістична атака на Київ 27 жовтня: які наслідки на Південному мосту?

Серія вибухів прогриміла у Києві серед ночі 27 жовтня. Росія армія застосувала проти столиці України балістичні ракети.

Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив, що після повітряної атаки зафіксовано влучання у Південний міст. Унаслідок цього зазнала також пошкоджень інфраструктура метрополітену.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, рух автомобільного транспорту Південним мостом довелося тимчасово обмежити. Як уточнили у поліції – в обох напрямках. На місці працюють усі необхідні фахівці.

Станом на 5:59 також є зміни в роботі метрополітену:

"червона" лінія : рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Лісова". Всі станції, зокрема "Чернігівська" та "Лісова" відкриті для пасажирів;

: рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Лісова". Всі станції, зокрема "Чернігівська" та "Лісова" відкриті для пасажирів; "зелена" лінія: рух поїздів здійснюється між станціями "Сирець" – "Видубичі". Водночас рух поїздів між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" тимчасово призупинений.

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Додамо, що одночасно з Києвом ворог бив по Заходу України. Зокрема, вибухи чули у Сарнах Рівненської області та Новодністровську на Буковині – туди летіли ударні реактивні безпілотники ворога.