У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару 31 липня по житловому будинку у Святошинському районі. Вибух був в районі 5 – 6 поверху унаслідок чого зруйновано цілий під'їзд.

Про складність рятувальних робіт та моторошні подробиці розповів Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у коментарі ТСН, передає 24 Канал.

Дивіться також Світлий хлопчик, який любив вчитися, – директорка ліцею про Матвія, який загинув під час атаки

Деталі атаки на столицю: що кажуть в МВС?

У Святошинському районі Києва завершили рятувальні роботи після чергового масштабного ракетного удару. Внаслідок прямого влучання фугасної ракети повністю зруйновано частину багатоповерхівки.

За словами очільника МВС, ворожа ціль розірвалась при вході в будинок. З-під завалів тільки на цій локації дістали тіла 28 загиблих, серед них – троє дітей.

Ігор Клименко повідомив, що всі тіла загиблих ідентифіковано, а шанси врятуватися після такого удару – мінімальні.

Рятувальники розбирали завали понад добу. Також на місці влучання працювали 22 слідчі групи Нацполіції, а також СБУ.

Вибух був настільки сильний, що підняв верхні поверхи і опустив нижні. Був такий вибух уверх-вниз. Потім це все склалося, тому дуже багато жертв,

– сказав Клименко.

За його словами, мешканці загинули навіть в коридорах, де ховалися між двома стінами. На одному з етапів під завалами було знайдено живими жінку з дитиною на шостому поверсі. Вони були затиснуті бетонними плитами, тому розбір конструкцій доводилося зупиняти, щоби не нашкодити їм.

Клименко також повідомив, що двигун ракети знайшли безпосередньо у зруйнованому будинку.

Нагадаємо, одна з постраждалих під час атаки випала з 9 поверху. Вона втратила обох батьків. Зараз дівчина перебуває у лікарні.