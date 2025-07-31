Нічний обстріл Києва, просування ворога на фронті: хронологія 1254 дня війни
В ніч на 31 липня Росія здійснила комбіновану атаку по Києву ракетами та БпЛА. Водночас окупанти продовжують наступальні дії вздовж усієї лінії фронту та чинять тиск на українські позиції.
Про головні події 1254 дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ситуацію на фронті та в тилу, а також заяви політиків на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Головні події 31 липня
Станом на ранок 31 липня Росія втратила у повномасштабній війні проти України: Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що були влучання у Юр'ївській громаді Павлоградського району. Там пошкоджено сільськогосподарське та транспортне підприємства, виникла пожежа, яку вже ліквідували. По Нікопольському району ворог завдавав ударів БпЛА та артилерією – під обстрілами опинилися районний центр і Марганецька громада. Пошкоджено комунальне підприємство, три приватні будинки, господарські споруди, одна з яких загорілася. Також пошкоджені гараж та лінія електропередач. Крім того, Межівську громаду Синельниківського району окупанти атакували FPV-дроном, внаслідок чого постраждав транспорт комунального підприємства. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Києва зросла до 52 людей. Майже 30 із них госпіталізували в стаціонари медзакладів столиці. За словами очільника КМВА, ця кількість ще буде зростати. Президент України відреагував на нічну атаку Росії на Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи, Також президент оприлюднив жахливі кадри наслідків атаки. Внаслідок ворожої атаки на Київ постраждали щонайменше 20 людей. Восьмеро з них були госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці. Вночі Росія завдала по Києву чергового масованого удару БпЛА і ракетами.
Втрати ворога
Над Дніпропетровщиною знищили 15 ворожих безпілотників
У Києві зросла кількість постраждалих
Прямо у житловий будинок, під завалами люди, – Зеленський про нічний обстріл
– заявив Володимир Зеленський.
Російські війська вдарили по Києву
Також пожежі зафіксували в кількох нежитлових будівлях.
Станом на ранок 31 липня Росія втратила у повномасштабній війні проти України:
Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що були влучання у Юр'ївській громаді Павлоградського району. Там пошкоджено сільськогосподарське та транспортне підприємства, виникла пожежа, яку вже ліквідували.
По Нікопольському району ворог завдавав ударів БпЛА та артилерією – під обстрілами опинилися районний центр і Марганецька громада. Пошкоджено комунальне підприємство, три приватні будинки, господарські споруди, одна з яких загорілася. Також пошкоджені гараж та лінія електропередач.
Крім того, Межівську громаду Синельниківського району окупанти атакували FPV-дроном, внаслідок чого постраждав транспорт комунального підприємства.
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Києва зросла до 52 людей. Майже 30 із них госпіталізували в стаціонари медзакладів столиці. За словами очільника КМВА, ця кількість ще буде зростати.
Президент України відреагував на нічну атаку Росії на Київ.
Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи,
Також президент оприлюднив жахливі кадри наслідків атаки.
Внаслідок ворожої атаки на Київ постраждали щонайменше 20 людей. Восьмеро з них були госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці.
Вночі Росія завдала по Києву чергового масованого удару БпЛА і ракетами.