В ніч на 31 липня Росія здійснила комбіновану атаку по Києву ракетами та БпЛА. Водночас окупанти продовжують наступальні дії вздовж усієї лінії фронту та чинять тиск на українські позиції.

Про головні події 1254 дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ситуацію на фронті та в тилу, а також заяви політиків на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Головні події 31 липня