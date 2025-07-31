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24 Канал Новини України Нічний обстріл Києва, просування ворога на фронті: хронологія 1254 дня війни
31 липня, 07:27
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Нічний обстріл Києва, просування ворога на фронті: хронологія 1254 дня війни

Поліна Буянова

В ніч на 31 липня Росія здійснила комбіновану атаку по Києву ракетами та БпЛА. Водночас окупанти продовжують наступальні дії вздовж усієї лінії фронту та чинять тиск на українські позиції.

Про головні події 1254 дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ситуацію на фронті та в тилу, а також заяви політиків на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Росія атакувала Україну "Шахедами" і ракетами: в епіцентрі удару був Київ 

Головні події 31 липня

 

08:12, 31 липня

Втрати ворога

Станом на ранок 31 липня Росія втратила у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу – близько 1 053 260 (+1070),
  • танків – 11067 (+1),
  • бойових броньованих машин – 23066 (+1),
  • артилерійських систем – 30911 (+16),
  • РСЗВ – 1451 (+0),
  • засобів ППО – 1203 (+1),
  • літаків – 421 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48894 (+209),
  • крилатих ракет – 3548 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56822 (+68),
  • спеціальної техніки – 3935 (+0).
08:08, 31 липня

Над Дніпропетровщиною знищили 15 ворожих безпілотників

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що були влучання у Юр'ївській громаді Павлоградського району. Там пошкоджено сільськогосподарське та транспортне підприємства, виникла пожежа, яку вже ліквідували.

По Нікопольському району ворог завдавав ударів БпЛА та артилерією – під обстрілами опинилися районний центр і Марганецька громада. Пошкоджено комунальне підприємство, три приватні будинки, господарські споруди, одна з яких загорілася. Також пошкоджені гараж та лінія електропередач.

Крім того, Межівську громаду Синельниківського району окупанти атакували FPV-дроном, внаслідок чого постраждав транспорт комунального підприємства.

07:23, 31 липня

У Києві зросла кількість постраждалих

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Києва зросла до 52 людей. Майже 30 із них госпіталізували в стаціонари медзакладів столиці. За словами очільника КМВА, ця кількість ще буде зростати.

07:20, 31 липня

Прямо у житловий будинок, під завалами люди, – Зеленський про нічний обстріл

Президент України відреагував на нічну атаку Росії на Київ.

Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи,
– заявив Володимир Зеленський.

Також президент оприлюднив жахливі кадри наслідків атаки.

06:27, 31 липня

Внаслідок ворожої атаки на Київ постраждали щонайменше 20 людей. Восьмеро з них були госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці.

06:11, 31 липня

Російські війська вдарили по Києву

Вночі Росія завдала по Києву чергового масованого удару БпЛА і ракетами.

  • У Святошинському районі зруйнований під'їзд житлового будинку. Екстрені служби працюють на місці.
    Також пожежі зафіксували в кількох нежитлових будівлях.
     
  • У Солом'янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також там сталися пожежі і пошкодження на кількох локаціях нежитлової забудови.
     
  • У Голосіївському районі є пошкоджені будівлі. Зокрема, школи та дитячого садка.
     
  • У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.