У Києві приземлили 2 безпілотники: вони не здетонували під час падіння
Внаслідок обстрілу Києва два ворожих безпілотники впали, але не здетонували. Вибухотехніки усунули загрозу.
Два російські дрони впали в межах столиці після масованої атаки Росії на Київ 7 листопада. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Національну поліцію Києва.
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Які деталі відомо про "Шахеди", що не здетонували
Один з безпілотників приземлився на дах приватного домоволодіння, а інший – на пустирі неподалік житлових будівель, проте вони не вибухнули.
Поліція знешкодила дрони, що не здетонували / Фото Національної поліції Києва
На місце подій оперативно прибули вибухотехніки київської поліції, які знешкодили бойові частини обох дронів, запобігши можливим руйнуванням і жертвам.
Зверніть увагу! Поліція нагадує громадянам про необхідність бути уважними та обережними. У разі виявлення підозрілих предметів або вибухонебезпечних об’єктів, правоохоронці закликають негайно звертатися за номером 102, щоб запобігти можливим трагедіям.
Правоохоронці усунули небезпеку безпілотників, що не вибухнули після атаки Росії на Київ / Фото Національної поліції Києва
Атака на Київ 7 листопада: що відомо
- Під час атаки постраждали дві людини, зокрема одна госпіталізована в Солом'янському районі. Сили ППО знешкодили понад 30 російських безпілотників, але уламки спричинили пожежі в різних районах столиці.
- Росія атакувала Київ дронами-камікадзе "Шахед", викликавши пожежі та руйнування в кількох районах, включаючи Печерський, Солом'янський, Голосіївський, Оболонський, та Подільський райони.