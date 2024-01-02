Для обстрілу України зранку ворог залучив майже всі наявні МіГ-31К

У вівторок, 2 січня, Росія здійснила по Україні комбіновану ракетну атаку. Ворог застосував майже весь арсенал – від "Шахедів" до Х-47 "Кинджал".

У Defense Express проаналізували, яку зброю ворог використав для обстрілу України у другий день нового 2024 року.

Дивіться також Ворог запустив 10 "Кинджалів", 70 крилатих ракет і 3 "Калібри": скільки знищили

Подробиці комбінованої атаки по Україні

Сама атака почалась ще близько 22:00 ще 1 січня із "Шахедів", які були запущені з окупованого Криму та Приморско-Ахтарска у Краснодарському краї. Загалом було зафіксовано 35 дронів-камікадзе, але жоден не дістався своєї цілі – усіх їх збили.

Водночас тоді, коли останні дрони сили ППО вже збивали, до пускових рубежів почали виходити російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які злетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області. Моніторингові канали заявили, що загалом було 16 літаків, які розділилась на дві групи. Перша здійснила пуски близько 6 ранку, а друга – о 7 ранку.

Пізніше, близько 07:30 окупанти почали використовувати балістичне озброєння. А о 07:39 стало відомо, що 9 винищувачів МіГ-31К випустили ракети "Кинджал".

Згодом було повідомлено про ще пуски Х-47 "Кинджал", тобто було залучено ще МіГ-31К. А це означає, що Росія для атаки 2 січня використала вже 10 носіїв цих ракет з 12, які, за наявною інформацією, й перебувають у ній на озброєнні. Пресслужба Головнокомандувача ЗСУ повідомила про запуск 10 Х-47 "Кинджал", з яких усі 10 були збиті,

– наголосили у Defense Express.

Після цього окупанти випустили 3 ракети "Калібр" з Чорного моря.

Скільки ракет збили сили ППО: офіційні дані Генштабу

У пресслужбі Головнокомандувача ЗСУ повідомили, що загалом ворог випустив по Україні:

35 "Шахедів",

70 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 та Х-555,

3 крилаті ракети морського базування "Калібр",

10 "гіперзвукових" Х-47 "Кинджал",

12 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – або "Іскандер-М", або зенітні ракети з С-300 чи С-400.

Тобто загалом окупанти використали 130 засобів далекобійного ураження. Загалом силам ППО вдалося збити 72 цілі.