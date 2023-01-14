Атака на Київ: є влучання в об’єкт інфраструктури, уламки ракети впали на нежитлову будівлю

Зранку у Києві пролунали вибухи – росіяни уразили об'єкт критичної інфраструктури. Також уламки ворожої ракети впали на нежитлову будівлю.

Зранку 14 січня у Києві пролунали вибухи. Згодом після цього у столиці оголосили про повітряну тривогу й місцева влада повідомила про ракетну атаку. На жаль, є влучання у важливий об'єкт.

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Росіяни влучили в об'єкт інфраструктури

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що зранку 14 січня Росія влучила в об'єкт інфраструктури. На місце одразу прибули необхідні служби.

Також мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію впали уламки ракети – там почалась пожежа. Постраждалих немає, на місце прибули рятувальні служби. Близько 11:12 пожежу ліквідували.

Натомість у Дарницькому районі уламком ракети пошкодило машину. Також минулося без постраждалих.

Що відомо про ракетну атаку столиці 14 січня

Ця ракетна атака була незвичною. Приблизно о 9:30 жителі Лівого берега почули гучні вибухи, проте повітряна тривога не була оголошена. Киян сповістили про ракетну небезпеку через декілька хвилин, а Кличко повідомив про вибухи у Дніпровському районі столиці.

Видання "Дзеркало тижня" повідомило, що попередньо росіяни обстріли Київ ракетами наземного базування (ОТРК). Очікуємо на детальну інформацію від Повітряних сил.

Напередодні, близько 6 ранку, у Київській області також чули звуки вибухів. Внаслідок цього загорівся об'єкт критичної інфраструктури.

Окупанти влучили у житлову забудову, на приватні будинки впали уламки

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що під час ранкової атаки було влучання у житлову забудову в селі Копилів Київської області. В будинках місцевих мешканців повибивало вікна. Попередньо інформації про постраждалих немає.

Тоді ж було пошкоджено 18 приватних будинків. Понівечені дахи та вікна. Екстрені служби працюють на місці. Попередньо, без постраждалих.

Є загроза масованого ракетного обстрілу

Після атаки Києва глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни підняли у небо відразу 17 своїх стратегічних бомбардувальників, отже є загроза масованого ракетного обстрілу. Він наголосив, що це повідомлення не для нагнітання паніки, а радше для нагадування, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укритті.

Нагадаємо, що 11 січня керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк припустила, що Росія готується до нової масованої атаки України. Вона вважає, що окупанти знову можуть використати мішану тактику обстрілів: ракетами повітряного базування, ракетами морського базування та безпілотниками.