Кремль навіть не готовий піти на перший крок у мирних переговорах – зупинити вогонь, і на це є очевидна причина. Детальніше про реальні наміри Росії 24 Каналом розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Реакція ОП на нові російські удари по Україні

У ніч на 28 серпня росіяни вкотре продемонстрували, що "великі зрушення у мирних переговорах" – це лиш слова, а не реальність. Дрони та ракети масовано атакували Київ, де зростає кількість жертв та поранених.

Є люди, які говорять, що сьогодні на столі є мирна пропозиція Росії. Ось це і є "мирною пропозицією", яка чітко оформлена у воєнний злочин. Це і є відповіддю Росії на всі спроби США зупинити війну – зумисні удари по житлових кварталах, зумисне вбивство цивільного населення,

– наголосив Михайло Подоляк.

Радник глави ОП нагадав про заяви Стіва Віткоффа, який вважає, що "гарною ідеєю" є вести переговори про мир, не досягнувши припинення вогню. А днями Віткофф переконував, що насправді Володимир Путін хоче закінчити війну.

Вже через день після цієї заяви, 28 липня, "мирні зусилля" російського диктатора сповна відчула українська столиця, у 8 районах якої були зафіксовані влучання ворожих дронів та ракет.

"Росія не хоче припинення вогню, саме тому, що вони дозволяють проводити такі атаки по мирних містах, це не про фронт. Тому, очевидно, що на столі немає жодних мирних пропозицій, лише ультимативні вимоги до капітуляції. Але ці вимоги є нереалістичними, що розуміють усі, зокрема й представники політичної еліти США", – пояснив Подоляк.

Путін, додав Подоляк, не зацікавлений у припиненні війни. Водночас він і далі тягнутиме час, стверджуючи, що навпаки – Україна не хоче досягнути мирної угоди. Але саме Кремль продовжує виконувати свою головну ціль – винищення українського народу.

Єдині кроки, які справді можуть зупинити Росію, не балачки про ефемерний мир. Натомість потрібно вдатися до реального тиску: обмежити доступ Росії до глобальних ринків та надати Україні більше зброї.

Що говорять у США про переговори з Росією?