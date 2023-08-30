У Києві під час нічної атаки окупантів уламки влучили в "Ашан": кадри руйнувань
Джерело:Микола Калашник
Російські військові вночі 30 серпня атакували Київ ракетами й дронами-камікадзе. Унаслідок падіння уламків у Дарницькому районі пошкоджено будівлю "Ашану".
Перший заступник голови Дарницької РДА Микола Калашник повідомив, що уламки у Дарницькому районі влучили у будівлю торговельного центру "Ашан" на вулиці Здолбунівській.
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Рятувальники ліквідували велику пожежу
За його словами, після падіння уламків на місце події відразу прибула чергова бригада вогнеборців та ліквідувала наслідки пожежі.
У Києві уламки пошкодили дах будівлі "Ашану" / Фото із соцмереж Миколи Калашника
За попередньою інформацією, унаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.
Унаслідок нічної атаки у Києві пошкоджено будівлю "Ашану" / Фото із соцмереж Миколи Калашника
Водночас зруйновано дах будівлі "Ашану" й рештки ракети у внутрішньому приміщенні.
Наслідки нічної атаки у Києві / Фото із соцмереж Миколи Калашника
У ДСНС повідомили, що внаслідок падіння уламків на даху магазину виникла пожежа. Повідомлення до служби порятунку надійшло о 05:17. Пожежу ліквідовано о 06:10 на загальній площі 50 квадратних метрів.
Що відомо про атаку на Київ 30 серпня
- Уночі 30 серпня росіяни завдали потужного удару по Києву ракетами й дронами-камікадзе. У межах столиці всі ворожі цілі було ліквідовано засобами ППО.
- Водночас падіння уламків зафіксували у Шевченківському та Дарницькому районі Києва. Унаслідок атаки три людини отримали поранення.
- Також у Шевченківському районі виявили двох загиблих чоловіків. Обидва чоловіки були охоронцями підприємства. Їм було 26 та 36 років.
- У Київській міській військовій адміністрації атаку на столицю назвали найпотужнішою з весни 2023 року. Окупанти атакували крилатими ракетами й "Шахедами".
- У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що вночі під час атаки Росії проти України було знищено всі 28 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 15 з 16 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.