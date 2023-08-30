У Києві під час нічної атаки окупантів уламки влучили в "Ашан": кадри руйнувань

Російські військові вночі 30 серпня атакували Київ ракетами й дронами-камікадзе. Унаслідок падіння уламків у Дарницькому районі пошкоджено будівлю "Ашану".

Перший заступник голови Дарницької РДА Микола Калашник повідомив, що уламки у Дарницькому районі влучили у будівлю торговельного центру "Ашан" на вулиці Здолбунівській.

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Рятувальники ліквідували велику пожежу

За його словами, після падіння уламків на місце події відразу прибула чергова бригада вогнеборців та ліквідувала наслідки пожежі.



У Києві уламки пошкодили дах будівлі "Ашану" / Фото із соцмереж Миколи Калашника

За попередньою інформацією, унаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.



Унаслідок нічної атаки у Києві пошкоджено будівлю "Ашану" / Фото із соцмереж Миколи Калашника

Водночас зруйновано дах будівлі "Ашану" й рештки ракети у внутрішньому приміщенні.



Наслідки нічної атаки у Києві / Фото із соцмереж Миколи Калашника

У ДСНС повідомили, що внаслідок падіння уламків на даху магазину виникла пожежа. Повідомлення до служби порятунку надійшло о 05:17. Пожежу ліквідовано о 06:10 на загальній площі 50 квадратних метрів.

Що відомо про атаку на Київ 30 серпня