У Києві уламки дрона впали на територію закладу громадського харчування

Ворог третю ніч поспіль масовано атакував столицю України. Унаслідок обстрілу пошкоджено будинки, зокрема заклад громадського харчування.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

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Які наслідки ворожого обстрілу столиці

У ніч на 26 травня повітряна тривога в Києві тривала 6 годин. Росія атакувала безпілотниками та ракетами. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповідав, що в одному з житлових будинків вибито вікна, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку.

У КМДА пояснили, що будинки пошкоджено у двох районах столиці:

у Деснянському районі уламки впали на територію закладу громадського харчування. Без подальшого загоряння;

у Дніпровському районі пошкоджено фасад житлового будинку, вибито шибки у двох вікнах. Без подальшого загоряння.

Там зазначили, що постраждалих унаслідок обстрілу немає – ніхто не звертався за допомогою медиків.

Цинічну атаку росіян прокоментував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. За його словами, наразі Кремль гальмує навіть з обговоренням пропозицій. Ворог навмисне затягує час.

"Прискорити Москву можливо санкціями й зброєю", – підкреслив Єрмак.