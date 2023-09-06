Майже 2 десятки загиблих: зросла кількість постраждалих у Костянтинівці, серед них – рятувальник
Джерело:Ігор Клименко
Російські окупанти 6 вересня вдарили по Костянтинівці. Серед поранених є не лише цивільні, а й рятувальник.
Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Також внаслідок атаки загинула дитина.
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Клименко розповів, що станом на 15:59 відомо про 44 постраждалих:
- 16 людей загинули,
- 28 зазнали поранень.
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Серед потерпілих – рятувальник. ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим,
– зазначив міністр.
Він додав, що надзвичайники оперативно ліквідували пожежу площею 300 квадратних метрів. Атака пошкодила близько 30 торгових павільйонів.
Дивіться фото з місця удару / Фото Ігоря Клименка та Офісу генпрокурора
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Кількість постраждалих зросла
В Офісі генпрокурора повідомили, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
6 вересня 2023 року, близько 14:00, окупанти обстріляли Костянтинівку. На цей раз армія РФ поцілила по одному з ринків у середмісті. Внаслідок влучання снарядів у торгових павільйонах здійнялася пожежа,
– мовиться у повідомленні.
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У прокуратурі додали, що кількість травмованих зросла до 31. Усі вони зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Постраждалим надають невідкладну медичну допомогу. Також за попередніми даними:
- пошкоджені 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку;
- вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об'єктів.
"Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами ще перебувають люди. Прокурори вживають всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів РФ", – підсумували в Офісі генпрокурора.