Обстріл Костянтинівки касетними боєприпасами: загинула дитина
Джерело:Національна поліція України
Росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині касетними боєприпасами. Внаслідок цього було поранено четверо дітей, віком від 5 до 12 років. Згодом стало відомо, що одна дитина загинула.
У понеділок, 24 липня, через атаку на Костянтинівку було поранено дітей. Одного маленького українця врятувати не вдалося. Його життя забрав ворожий снаряд.
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Вбивство росіянами дитини
Окупанти вдарили по родинах, які відпочивали біля водойми. Внаслідок отриманих поранень загинув 10-річний хлопчик.
Осколкові поранень зазнали четверо малолітніх дітей: 5-річна дівчинка, 12-річний хлопчик і дві сестри 11 та 12 років. Найважчих травм зазнала старша сестра – вона перебуває у важкому стані. Поліцейські парамедики евакуювали постраждалих до лікарні.
Окрім 4 дітей, поранені 3 дорослих: дві 35-річні жінки та 44-річний чоловік. Усім їм надали кваліфіковану медичну допомогу.
Атака на Костянтинівку
За словами очільника області, близько 19:00 години окупанти відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди.
Гатили РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами – саме тією зброєю, яка застосовується для "знищення живої сили противника",
– сказав начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Цією атакою, як запевнив Кириленко, загарбники вкотре довели, що воюють із цивільними, і у своєму бажанні вбивати не зупиняються ні перед чим.
"Вкотре звертаюся до батьків: дітям у зоні бойових дій не місце. Подбайте про них – евакуюйтеся. Усе необхідне для цього надаємо", – наголосив посадовець.
Правоохоронці розпочали розслідування
За попередніми даними, російська армія поцілила по населеному пункту касетними снарядами з РСЗВ "Смерч". За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Наразі на місці працюють парамедики та правоохоронці. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.
Росія не припиняє терор
- У ніч проти 23 липня окупанти атакували середмістя Одеси, через що постраждав Свято-Преображенський собор та було поранено 21 людину. Однак найважливіше, що один цивільний чоловік загинув. Він був охоронцем. Водночас вдалось дістати з-під завалів живу жінку.
- Також 22 липня окупанти вдарили по селищі на Сумщині, внаслідок чого жінці уламком ворожого снаряда відтяло ногу. Окрім того, загинув 56-річний чоловік. Загалом було зафіксовано 14 обстрілів в регіоні лише за ранок того дня.
- А от ввечері 22 липня загарбники завдали ударів по населеному пункту Нью-Йорк у Донецькій області, через що загинуло четверо місцевих жителів. Серед них подружжя – рештки їх тіл дістали рятувальники з-під завалів зруйнованого будинку.