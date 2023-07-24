Обстріл Костянтинівки касетними боєприпасами: загинула дитина

Росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині касетними боєприпасами. Внаслідок цього було поранено четверо дітей, віком від 5 до 12 років. Згодом стало відомо, що одна дитина загинула.

У понеділок, 24 липня, через атаку на Костянтинівку було поранено дітей. Одного маленького українця врятувати не вдалося. Його життя забрав ворожий снаряд.

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Вбивство росіянами дитини

Окупанти вдарили по родинах, які відпочивали біля водойми. Внаслідок отриманих поранень загинув 10-річний хлопчик.

Осколкові поранень зазнали четверо малолітніх дітей: 5-річна дівчинка, 12-річний хлопчик і дві сестри 11 та 12 років. Найважчих травм зазнала старша сестра – вона перебуває у важкому стані. Поліцейські парамедики евакуювали постраждалих до лікарні.

Окрім 4 дітей, поранені 3 дорослих: дві 35-річні жінки та 44-річний чоловік. Усім їм надали кваліфіковану медичну допомогу.

Атака на Костянтинівку

За словами очільника області, близько 19:00 години окупанти відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди.

Гатили РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами – саме тією зброєю, яка застосовується для "знищення живої сили противника",

– сказав начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Цією атакою, як запевнив Кириленко, загарбники вкотре довели, що воюють із цивільними, і у своєму бажанні вбивати не зупиняються ні перед чим.

"Вкотре звертаюся до батьків: дітям у зоні бойових дій не місце. Подбайте про них – евакуюйтеся. Усе необхідне для цього надаємо", – наголосив посадовець.

Правоохоронці розпочали розслідування

За попередніми даними, російська армія поцілила по населеному пункту касетними снарядами з РСЗВ "Смерч". За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі на місці працюють парамедики та правоохоронці. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

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