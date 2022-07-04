Вирва у 8 метрів, зруйновані будинки: відео наслідків обстрілу Краматорська з РСЗВ

Російські окупанти нещадно гатять по Краматорську та Слов'янську. Під удар потрапляють будинки мирного населення.

Вогонь по Краматорську Донецької області окупаційні війська відкривали з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу в місті залишилася вирва глибиною у 8 метрів. Вона утворилася одразу біля житлових будинків.

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Це "русскій мір" іде до нас, рятує нас,

– іронічно наголосили місцеві мешканці.

Люди розповіли, що обстріл був дуже потужним. Декого навіть відкинуло сильною вибуховою хвилею. Тепер будинки місцевих мешканців залишилися без вікон, дверей, а подекуди й зі зруйнованими дахами.

Мешканці Краматорська розповіли про обстріл міста: відео

Зазначимо, окупанти обстрілюють Краматорськ з РСЗВ "Смерч".

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