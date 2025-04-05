Це головна мета, – військовий сказав, чого хотів досягти Кремль, ударом по Кривому Рогу

Росіяни 4 квітня вдарили балістикою по Кривому Рогу, а згодом запустили по місту "Шахеди". Внаслідок терористичної атаки загинуло 19 людей, серед яких 9 діти.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко наголосив 24 Каналу, що головною ціллю атаки був лише тероризм. Ворог навмисно хотів вбити якнайбільше українців, тому вдарив у густонаселений район.

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Тактика постійного терору

Росіяни сподіваються, що такими ударами зможуть натиснути на Україну, деморалізувати суспільство та змусити піти на поступки.

Сьогодні це головна мета, яку реалізує Росія. Вона відображається в ударах дронами, балістикою по місцях, де є житлова забудова. Туди спрямовують ракети з касетною бойовою частиною, щоб осколки й “начинка” боєголовки розліталися якнайдалі,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Така зброя завжди спричиняє велику кількість жертв і руйнувань. Кремль відкрив нову сторінку терору й почав бити ще активніше. Варто розуміти, що окупанти діятимуть так і далі. Вони не змінюватимуть свою тактику, тому загроза з повітря є надзвичайно високою.

У цей час позиція США залишається незмінною. Там наполягають на ідеї вставлення миру та домовленостей з росіянами. Також наголошують на припиненні взаємних обстрілів.

"Тут можливі 3 сценарії. Позиція США може змінитися в кращий бік, США почнуть нам більше допомагати й тиснути на Росію. Другий варіант – тиск лише на Україну з метою поступок і нейтральна реакція на подібні удари. Третій сценарій – США сконцентруються на інших темах, а не на війні", – сказав Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, Росія влучила ракетою у житловий район, поруч був дитячий майданчик, на якому гралися діти. Наймолодшому постраждалому лише 3 місяці.

Володимир Зеленський, коментуючи удар по місту, сказав, що не може бути більше ненависті, підлості й цинізму, ніж у тих людей, які уособлює собою Росія. Також президент відзначив реакцію США. За його словами, вона "неприємно здивувала", адже там побоялися навіть сказати слово "російська", про ракету, яка вбила дітей.