Смертельний удар по Кривому Рогу: авіаексперт сказав, чим могли атакувати росіяни

Росіяни обстріляли Кривий Ріг, призвівши до загибелі 20 людей, серед яких діти. Під час атаки ракета впала неподалік дитячого майданчика, але росіяни цинічно заявили, що нібито вдарили по скупченню військ.

Авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що з пошкоджень видно, що удар здійснили касетною ракетою. Про це свідчать посічені стіни, навіть бетон був пробитий.

До теми Через ракетний удар Росії по Кривому Рогу: ОБСЄ проведе екстрену сесію, збереться і Радбез ООН

Що вказує на удар "Іскандером"

На відео удару, яке зняли камери ресторану, видно, що деякі фрагменти боєприпасу пробивали елементи будівлі.

Якщо ми кажемо про "Іскандер", який використовує касетний боєприпас, то це близько 30 000 елементів розміром півтора сантиметра. Він розривається на висоті й створює таку кількість елементів, які пробивають все, що є на їхньому шляху,

– наголосив авіаексперт.

Швидкість прольоту такої такого елементу становить близько 2000 м/с. Тобто ми розуміємо, що він не тільки прошиває бронежилети, а навіть бетонні стіни.

Крім цього, з території розльоту суббоєприпасів і шрапнелі можна зрозуміти, який вид боєприпасу використали. Наприклад, "Іскандер" може "накрити" близько двох гектарів території. Суббоєприпаси розриваються на висоті 200 або 500 метрів і додатково детонують.

"Більше деталей ми дізнаємося від наших військових, які зберуть всі необхідні докази, щоб показати міжнародній спільноті, який саме засіб використали проти цивільного населення", – підкреслив Анатолій Храпчинський.

Росія навмисно цілилась у цивільних

Варто розуміти, що також є ударна хвиля, а коли уламки пробивають і розбивають скло, то так створюють додаткові засоби ураження, які можуть завдати суттєвої шкоди або вбити людину.

Боєголовка підривається на висоті близько 200 метрів, потім розкидаються суббоєприпаси і вже на нижчих висотах вони розриваються, повторно створюючи велику кількість уламків. Тобто насправді не відбулось просто підриву, який зразу розповсюджував ці шрапнелі, а вже на малих висотах відбувся підрив суббоєприпасів,

– пояснив авіаексперт.

Якщо ми кажемо про "Іскандер", то його похибка у відхилені 5 – 10 метрів. Тобто ми бачили цілеспрямований удар по певній ділянці. До того ж ворог враховував час доби, дитячий майданчик поруч. З цього зрозуміло, що Росія воює терористичною тактикою та потужними інформаційними впливами.

Це був цілеспрямований удар по для того, щоб завдати якомога більше шкоди цивільному населенню, а надалі, використовуючи цей інструмент, зробити так, щоб посварити між собою суспільство,

– підсумував Анатолій Храпчинський.

Нагадаємо, росіяни 4 квітня вдарили по Кривому Рогу балістикою. Внаслідок атаки загинуло 20 людей, серед них 9 – діти. Наймолодшому загиблому було лише 3 роки. Також відомо про десятки постраждалих.