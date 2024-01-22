Окупанти цинічно обстріляли Куп’янськ: місцевий житель живцем згорів в автівці

Російські військові завдали ударів по території Харківської області. Черговий злочин країни-агресорки забрав життя однієї людини, а також спричинив руйнування цивільної інфраструктури.

Вдень росіяни обстріляли Куп'янськ. Про наслідки ворожої атаки розповів голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Згорів живцем у машині

Близько 15:45 окупаційна армія вдарила по місту з артилерії. Один зі снарядів влучив поблизу двоповерхового житлового будинку – будівлю частково зруйновано. Сусідні домоволодіння, магазин та авто зазнали пошкоджень.

Внаслідок удару спалахнув легковий автомобіль. Водій загинув на місці. Наразі його особу встановлюють.

Ще один 66-річний чоловік зазнав поранення. Рятувальники ліквідовують наслідки, а прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Крім того, сьогодні раніше ворог вдарив керованою авіабомбою по селу Григорівка Купʼянського району. Внаслідок обстрілу у селі пошкоджено понад 30 житлових будинків та ліцей.

Наслідки ворожого обстрілу Куп'янська / Фото ДСНС, поліція, прокуратура

Ворог не припиняє обстрілювати Харківщину: що відомо