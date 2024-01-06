Росіяни накрили вогнем житлові будинки в Куп'янську: з-під завалів дістали літню жінку
Джерело:ДСНС
Російська окупаційна армія продовжує тероризувати мешканців Харківської області обстрілами. Під ударом загарбників знову опинився Куп'янськ.
У ніч проти 6 січня загарбники вдарили по житлових будинках у Куп'янську. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала 60-річна жінка.
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Під ударами ворога опинився житловий сектор Куп’янська
Вночі 6 січня ворог продовжував завдавати удари по житловому сектору міста Куп'янська. У ДСНС повідомили, що під удари потрапили будівля навчального закладу та приватні житлові будинки.
За даними служби, під завалами одного домоволодіння знаходилась 60-річна жінка. Їй потрібна була допомога.
Внаслідок обстрілу було зруйновано будинок і рятувальникам довелося деблокувати жінку з-під завалів.
У ДСНС поділилися кадрами визволення літньої жінки з-під завалів.
Рятувальники ДСНС визволили 60-річну жінку з-під завалів: дивіться відео
За даними ДСНС, на ліжку у кімнаті будівлі під зруйнованими конструкціями даху перебувала мешканка оселі. Працівники ДСНС швидко визволили її з-під завалів.
Вони одразу транспортували жінку до автомобіля екстреної медичної допомоги.
Окупанти можуть намагатися піти у наступ на Харківщині 15 січня: що відомо
- Журналісти The Telegraph зазначили, що Росія посилила обстріли міста Харків та навколишніх біля нього населених пунктів. За їхніми словами, невдовзі після цього Росія може здійснити наземний наступ. Вони навіть назвали ймовірну дату – 15 січня.
- На інформацію з цієї статті відреагували в Україні, зокрема цю статтю прокоментували в ГУР. Представник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що окупанти дійсно можуть активізуватися під Куп'янськом, проте підтвердити, що це має відбутися вже 15 січня він не може.
- За його словами, ГУР фіксує певне накопичення сил та засобів окупантів на Куп'янському напрямку. Він наголосив, що це може вказувати на те, що російська армія усе ж може активізувати наступальні дії на цій ділянці фронту.
- Водночас він зазначив, що українські Сили безпеки та оборони вживають необхідних заходів для реагування на можливу активізацію наступу противника.