Росія вдарила по житловому кварталу Лиману: є багато постраждалих

Росіяни у середу, 29 травня, обстріляли прифронтове місто Лиман на Донеччині. Під удар потрапив мікрорайон із житловою забудовою.

Обстріл був здійснений близько 14:00. Унаслідок цієї російської атаки було поранено вісім місцевих мешканців.

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Прокуратура розпочала досудове розслідування

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у справі про сьогоднішній обстріл Лиману.

Кримінальне провадження розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Закон передбачає за цією статтею позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Як зазначає слідство, мешканці, які перебували в епіцентрі обстрілу, дістали поранення та контузії. Лікарі загалом надали медичну допомогу п’ятьом жінкам та трьом чоловікам. Постраждалим людям від 18 до 69 років.

Пошкоджено 3 двоповерхові будинки. Огляд місця події триває.

– пишуть у прокуратурі.

Спеціалісти також ще встановлюють тип застосованої російською армією зброї.

У Донецькій обласній військовій адміністрації вкотре закликали мешканців прифронтових населених пунктів евакуюватися.

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