З-під завалів вдалося врятувати людину, а кількість постраждалих зросла: деталі атаки на Луцьк

Вранці ворог завдав цинічного смертельного удару по підприємству у Луцьку. Наразі відомо, що кількість постраждалих зросла.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук в етері телемарафону повідомив, що під час масованого обстрілу України 15 серпня Росія двома крилатими ракетами поцілила у промислове підприємство у Луцьку. На цю хвилину вже відомо про трьох загиблих та чотирьох постраждалих.

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Одну людину дістали з-під завалів

Працівники ДСНС одразу виїхали на місце події для ліквідації наслідків обстрілу. Зокрема, з-під завалів врятували одну людину. Зараз вона госпіталізована. За словами Ігоря Поліщука, житлові та цивільні об'єкти поруч із підприємством не постраждали.

Він також розповів, що і загиблі, і постраждалі були працівниками вказаного підприємства. З чотирьох постраждалих троє госпіталізовано, одному просто надали допомогу та відпустили.

Цілили не по військовому об'єкту

За словами мера Луцька, зараз важко судити, чи ворог діяв прицільно, чи стріляв хаотично.

"Влучили у звичайне підприємство, яке виготовляло комплектуючі для автомобілів. Стосунку до військової інфраструктури воно не має", — наголосив він.

У Львові та області 15 серпня теж лунали вибухи