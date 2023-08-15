З-під завалів вдалося врятувати людину, а кількість постраждалих зросла: деталі атаки на Луцьк
Вранці ворог завдав цинічного смертельного удару по підприємству у Луцьку. Наразі відомо, що кількість постраждалих зросла.
Міський голова Луцька Ігор Поліщук в етері телемарафону повідомив, що під час масованого обстрілу України 15 серпня Росія двома крилатими ракетами поцілила у промислове підприємство у Луцьку. На цю хвилину вже відомо про трьох загиблих та чотирьох постраждалих.
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Одну людину дістали з-під завалів
Працівники ДСНС одразу виїхали на місце події для ліквідації наслідків обстрілу. Зокрема, з-під завалів врятували одну людину. Зараз вона госпіталізована. За словами Ігоря Поліщука, житлові та цивільні об'єкти поруч із підприємством не постраждали.
Він також розповів, що і загиблі, і постраждалі були працівниками вказаного підприємства. З чотирьох постраждалих троє госпіталізовано, одному просто надали допомогу та відпустили.
Цілили не по військовому об'єкту
За словами мера Луцька, зараз важко судити, чи ворог діяв прицільно, чи стріляв хаотично.
"Влучили у звичайне підприємство, яке виготовляло комплектуючі для автомобілів. Стосунку до військової інфраструктури воно не має", — наголосив він.
У Львові та області 15 серпня теж лунали вибухи
- У Львівській області ППО вдалося збити декілька ракет, проте відомо і про влучання. Зокрема, Росія поцілила у двір дитячого садка. Внаслідок атаки постраждало 4 людини.
- Уламки російських ракет впали на два житлових будинки у Львові на Каховській вулиці та Патона. Є руйнування. Також через уламки обвалилася стеля в одному з гіпермаркетів. Постраждали через удари й транспортні засоби.
- В Ставчанах пошкоджено 10 будинків, декілька осіб зазнали травм. Пошкоджено будинки також у Суховолі – на щастя, без жертв. Відомо також про загоряння в області, які оперативно загасили