У Луцьку посилять нічні патрулі: як влада реагує на обстріл міста
- Голова Волинської ОДА провів нараду щодо безпеки після нічної атаки на Луцьк, де вирішено посилити патрулювання вночі.
- Обговорювалась також важливість дотримання інформаційної тиші, щоб не допомагати ворогу.
Голова Волинської ОДА провів засідання Ради оборони області на тлі нічної російської атаки на Україну 6 червня. Обговорили питання безпеки та правопорядку.
Про це пише 24 Канал із посиланням на голову Волинської ОДА Івана Рудницького.
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Які безпекові питання обговорила влада Луцька
Рудницький пояснив, що обговорювалося на засіданні Ради оборони області. За його словами, у постраждалих районах міста люди хвилюються за збереження особистого майна у будинках, що зазнали руйнувань.
Дав доручення керівникам силових структур посилити патрулювання, особливо у нічний час,
– розповів голова Волинської ОДА.
Також він наголосив на необхідності дотримання режиму інформаційної тиші. "Публікація фото чи відео роботи сил ППО, місць влучань чи уламків може зіграти на руку ворогу", – підкреслив Рудницький.
Нагадаємо, що Росія здійснила масовану атаку на Україну вночі 6 червня. У Луцьку сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок. Він зазнав часткових руйнувань, є постраждалі. Ще в багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна.