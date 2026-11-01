ППО працює у Львові: над містом зафіксували БпЛА

Ворог атакував Львівську область уночі 1 листопада безпілотниками. Виникла безпосередня загроза для Львова.

У місті було чутно роботу ППО. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Львова вночі 1 листопада?

Повітряну тривогу у Львівській області у різних районах почали оголошувати після 03:30 вночі 1 листопада. Щонайменше 2 безпілотники, за інформацією ОВА та Повітряних сил, у цей час залетіли до регіону.

Як писали місцеві моніторингові спільноти, дрони акустично нагадували звичайні "Шахеди", які летіли на низькій висоті. У місті було чутно звуки роботи Протиповітряної оборони та вибухи.

На момент публікації тривога атака ворога по Україні триває. Інформації про ймовірні наслідки обстрілу Львова наразі не було.

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Додамо, що у цей самий час загроза повітряних ударів була і для інших регіонів України. Повідомлення про вибухи надходили, зокрема, з Вінниці.