По Миколаєву били із протиповітряних ракет та авіації: деталі про руйнування

російські окупанти вкотре завдали авіаційного та ракетного удару по Миколаєву – ворог випустив близько 18 ракет. На щастя, внаслідок цієї атаки немає загиблих.

Про це 24 каналу розповів журналіст із Миколаєва Олександр Матюшенко. Він також зазначив, що доволі сильно постраждала міська котельня, а саме – її приміщення, але комунальники вже працюють над відновленням пошкодженого.

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"Внаслідок іншого влучання у автотранспортне підприємство, постраждали гаражі та будівлі, що були призначення саме для ремонту автомобілів, майже всі вікна вибило ударною хвилею", – розповідає кореспондент.

За його словами, що окупанти намагались вдарити по Миколаєву 18 ракетами – це були снаряди Х-59 та снаряди із ЗРК С-300, що призначені для ураження повітряних цілей, аж ніяк не для атаки по містах.

Як повідомляли у ОК "Південь", по Миколаєву сьогодні били, як з акваторії Чорного моря, так і з території тимчасово окупованої Херсонщини,

– ділиться Олександр Матюшенко.

Як повідомляє місцевий журналіст, не тільки Миколаїв страждає від ворожого вогню, на жаль. Майже щодня "прилітає" і на територію наших громад, відтак, окупанти обстріляли Широківську та Березнегнуватську громади.

Детальніше про масований обстріл Півдня 26 липня 2022 – дивіться відео

Обстріл Миколаєва та області

Окупанти вели удари по Миколаївщині авіацією. Голова місцевої ОВА Віталій Кім розповів, що в Миколаєві сталося потрапляння боєприпасів та їх уламків в об'єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство.

Окрім того, росіяни намагалися уразити портову інфраструктуру Миколаєва. На щастя, постраждалих внаслідок атаки попередньо немає.

У Миколаївському районі під вогнем опинився об'єкт інфраструктури. А в Баштанському – окупанти обстріляли район села Червона Долина.

Зверніть увагу, що вночі та під ранок 26 липня окупанти завдали масованих ударів по Україні. Вони обстріляли також Харківщину, Дніпропетровщину та Одещину.