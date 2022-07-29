Снаряд розірвався біля приватного будинку: у Миколаєві показали фото вечірнього прильоту

Ввечері 28 липня російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв. Ворожі снаряди поцілили у приватний сектор.

Обстріл трапився під час повітряної тривоги. Її оголосили о 19:51.

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Снаряди прилетіли у приватний сектор

Ввечері 28 липня жителі Миколаєва почули чергові вибухи під час повітряної тривоги. Мер міста Олександр Сєнкевич розповів, що трапилося влучання у приватний сектор.

Снаряди окупантів пошкодили житлові будинки. На місце ворожого обстрілу виїхали рятувальники.



росіяни обстріляли Миколаїв / Фото Олександра Сєнкевича

Сєнкевич зауважив, що один з ворожих снарядів влучив прямісінько в подвір'я приватного житлового будинку та вибухнув буквально за кілька метрів від нього.

У результаті чого обвалилась стіна і частина покрівлі. Також значні руйнування отримали два сусідні будинки,

– зазначив міський голова.

Внаслідок обстрілу в будинках навколо повибивало вікна і пошкодився дах. Попередньо, одна жінка зазнала поранень.



Снаряд впав на подвір'я приватного будинку / Фото Олександра Сєнкевича

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Коротко про попередні обстріли Миколаєва

Пізно вночі 28 липня росіяни також обстріляли Миколаїв під час повітряної тривоги. Внаслідок цього руйнувань зазнали заклади освіти та житлові будинки. Окрім цього, постраждав охоронець міської школи.

Також ракета влучила на територію водної станції Кораблебудівного університету. Вона пошкодила складське приміщення. Своєю чергою, на території одного з приватних підприємств загорілись залишки шроту.

Ввечері 27 липня в Миколаєві також лунали вибухи, хоча повітряну тривогу не оголошували.

Зранку того ж дня ворог знову обстріляв місто. Ворожі боєприпаси поцілили по промисловій зоні та ремонтному підприємству.



У будівлях повибивало вікна / Фото Олександра Сєнкевича

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