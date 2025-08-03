Ракетний обстріл Миколаєва: у поліції показали відео перших хвилин після удару
- 2 серпня Миколаїв зазнав ракетного удару, що спричинило пошкодження будинків та транспорту, є поранені серед цивільних.
- Поліція, рятувальники та медики оперативно прибули на місце, надавали допомогу постраждалим та забезпечували порядок.
- Поліція показала відео з бодікамер, яке демонструє перші хвилини після удару.
Ввечері 2 серпня ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. У поліції показали перші кадри з місця влучання.
Патрульні разом із рятувальниками, медиками та колегами з інших служб оперативно прибули на місце, надали допомогу постраждалим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
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Як виглядало місце ракетного удару у Миколаєві у перші хвилини?
Ввечері 2 серпня ворог завдав ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва. Внаслідок цього пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, транспортні засоби. Серед цивільних є поранені.
Патрульні поліції допомагали рятувальникам та медикам з постраждалими, організували проїзд для спецтранспорту, забезпечили охорону периметра та підтримували громадський порядок.
Відео перших хвилин після цинічного ворожого удару з бодікамер правоохоронців показали у поліції.
Як патрульні допомагали з ліквідацією наслідків ракетного удару у Миколаєві: дивіться відео
Нагадаємо, внаслідок удару по Миколаєву постраждали люди. Трьох довелося госпіталізувати.