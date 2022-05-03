Обстріл Миколаєва: росіяни "Смерчем" вгатили по об'єктах критичної інфраструктури

Оперативне командування "Південь" повідомило про нові ракетні удари у Миколаєві. Російські війська вцілили по об'єктах критичної інфраструктури.

Згідно з інформацією, російській окупанти продовжують намагатися здійснити повітряну розвідку. Для цього вони використовують безпілотні літальні апарати.

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Над територією Миколаївської області українські захисники влучно знищили 2 таких пристрої. Його рештки впали у воду.

Проте ближче до світанку 3 травня 2022 року Миколаїв накрили обстрілами з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Внаслідок цього було вражено об’єкти критичної інфраструктури. Жертв та постраждалих – нема.

Оперативне командування "Південь" нагадало, що імовірність ракетних ударів по всій території України залишається високою. Попри те, що сили охорони та оборони півдня України на сторожі безпеки, але людям радять залишатися пильними.

Яка ситуація на Миколаївщині

Російські окупаційні війська готуються до можливих спроб наступу на Миколаїв і Кривий Ріг. Про такий ймовірний крок російських військ повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

Миколаїв часто потерпає від обстрілів. Жителів просять залишатися в укриттях цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Це рятує життя.

Російські окупанти ввечері 2 травня вкотре обстріляли Миколаїв. Під вогонь потрапив Корабельний район міста. Внаслідок обстрілу загорілись три металеві побутові вагончики. За пів години рятувальники пожежу загасили. На щастя, жертв та постраждалих немає. Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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