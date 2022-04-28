Обстріл Миколаївщини та сильні вибухи на Херсонщині: як минула ніч на Півдні

28 квітня 2022 , 09:33
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Російські окупанти продовжують наступати в напрямку Миколаївської області та Кривого Рогу. Ворог вів прицільні обстріли по інфраструктурі та житлових районах Миколаєва.

Ситуація на Півдні контрольована

Ніч на Півдні минула неспокійно, однак ситуація в областях контрольована. Про це 24 каналу повідомили джерела у Херсонській та Миколаївській ОВА.

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Ворог не припиняє вогонь на Херсонщині

Вночі над містом були сильні вибухи – росіяни продовжують наступальні дії. Також майже на всій території Херсонської області тривали обстріли.

Окупанти продовжують вести наступ із Херсонщини в напрямку Миколаївської області та Кривого Рогу, – зазначили в Херсонській ОВА. 

Крім того, у відомстві повідомили про випадки викрадення цивільного населення.

На Миколаївському напрямку тривожно

Протягом ночі ситуація тривожна, але контрольована,
– зазначили джерела.

За попередньою інформацією, росіяни завдали ракетного обстрілу поблизу села Шевченкове. Ракета влучила у приватний будинок. Дані щодо постраждалих уточнюють. 

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Автор: Анастасія Лукашевська