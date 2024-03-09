Приїхав до бабусі на вихідні: що відомо про юнака, якого росіяни вбили на Нікопольщині

Уранці 9 березня російські загарбники обстріляли Нікопольщину з артилерії. Під прицілом агресора знову опинилися цивільні. Окупанти вбили підлітка та поранили його брата.

Ярославу назавжди шістнадцять. Хлопець навчався у Дніпрі, приїхав до бабусі на вихідні. Дитина просто поверталася з церкви, втім, окупанти відкрили вогонь з артилерії.

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Ярослав із братом поверталися з церковної служби

Про страшні наслідки російського обстрілу по Червоногригорівській громаді на Нікопольщині розповіли в ОВА. Там зауважили, що вранці окупанти вдарили артилерією по селу Придніпровське.

Загинув хлопець — 16 років. Його звати Ярослав. Він навчався у Дніпрі і приїхав до бабусі та родини на вихідних. Його брат Назар зараз у реанімації у важкому стані. Вони йшли разом з церковної служби. Потрапили під обстріл,

– повідомив очільник ОВА.

Посадовець додав, що лікарі наразі роблять усе можливе, аби врятувати Назара. Також місцева та обласна влада якнайшвидше нададуть сім'ї компенсацію, допоможуть в усіх питаннях.

Співчуття рідним і близьким загиблих. Країна-терорист програє цю війну, яку розпочала. Проти дітей, проти українців. Росія повинна відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя,

– підкреслив Сергій Лисак.

Унаслідок обстрілу Нікопольщини загинув неповнолітній / Фото з телеграму Лисака

Що відомо про обстріл Нікопольщини

Уранці 9 березня голова Дніпропетровської ОВА повідомив трагічну звістку. Унаслідок російського удару по Червоногригорівській громаді на Нікопольщині загинув 16-річний хлопець.

Ще один – 22-річний – у важкому стані в лікарні.

Росіяни вдарили з артилерії. Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередачі та газогін.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої дитини. Вічна пам'ять хлопцю.

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Додамо, що, за даними Офісу генпрокурора, станом на ранок 9 березня 2024 року від початку повномасштабної війни проти України російські військові вбили 534 дитини.

Утім, це лише офіційні дані. Точну кількість жертв російської агресії встановити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини територій нашої держави.