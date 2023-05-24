Окупанти цілий день з артилерії обстрілювали Очаків: били по житлових будинках, поранено людину

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України. З артилерії впродовж минулої доби кілька разів обстрілювали Очаківську громаду. Що відомо про наслідки атаки.

Про обстріли Очаківської громади розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, впродовж 23 травня росіяни кілька разів відкривали вогонь по ній.

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В Очакові одна людина постраждала

За наявними даними, артилерійські обстріли по Очакову фіксували о 11:00, 12:58 та 14:00 23 травня. Внаслідок цього постраждала одна людина.

Також відомо, що пошкоджені та частково зруйновані приватні будинки, автомобілі, об'єкти інфраструктури. Крім того, пошкоджень зазнали лінії газо-, електропередач, а також доступу до мережі. Все вдалося відновити.

Ще один артилерійський обстріл зафіксували о 20:05, але вже по акваторії Очаківської громади. На щастя, того разі ніхто не постраждав.

За словами Віталія Кіма, день 23 травня та ніч 24 травня у Миколаєві, Первомайському, Баштанському і Вознесенському районах пройшли відносно спокійно.

Зазначимо, що напередодні окупанти також обстріляли багатоповерхівку в Авдіївці. Внаслідок цього вона обвалилася.

Росіяни атакували Авдіївку: що відомо

У вівторок 23 травня стало відомо, що російські загарбники атакували багатоповерхівку в Авдіївці. Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Станом на 13:00 того ж дня він зазначав, що постраждало щонайменше двоє людей.

Невдовзі з'явилася інформація і від глави Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша. За його словами, 9 поверхів споруди зруйновані до фундаменту.

Крім того, посадовець уточнив дані про поранених. За його словами, серед них – жінка, котра у важкому стані. Барабаш додав, що під завалами на той момент було двоє людей. Існувала загроза, що насправді їх – п'ятеро.

Наостанок звернемо увагу на останні ракетні атаки з боку Росії. За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ворог завдає ударів з різних боків, щоб "переконатися, на якому з напрямків система ППО може мати прогалини". Вона підкреслила, що "ми працюємо на всі боки", себто на всі 360 градусів.