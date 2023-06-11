В Одесі під час російської атаки загинули переселенці з Бахмута: у подружжя залишилась донька
Уночі 10 червня росіяни атакували Одещину, через що є жертви та постраждалі. Зокрема, атака забрала життя Юрія та Юлії Антоненків – переселенців з Бахмута, які вирішили почати в Одесі нове життя.
Про це на своїй сторінці в інстаграмі розповіла сусідка родини Людмила. Подружжя з Бахмута загинуло внаслідок падіння уламків.
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Нещодавно перевезли до Одеси своїх батьків
Юрій та Юлія були вимушені покинути свій рідний дім, адже Бахмут був під постійним обстрілом. Подружжя вирішило почати нове життя в Одесі. Нещодавно до міста перевезли і своїх батьків. Увечері перед трагедією подружжя якраз провело їх додому.
Ми жили в одному будинку, гуляли на одному дитячому майданчику, відпочивали разом із друзями. Вони у всьому бачили позитив. І продовжували жити радісно, незважаючи ні на що. Вони вже тікали від війни, раніше, з Бахмута. Почали будувати своє життя в Одесі, нещодавно їм вдалося перевезти батьків від війни до Одеси,
– написала Людмила.
Юрій та Юлія Антоненки / Фото з соцмереж
Подружжя знайшли на місці вибуху неподалік воронки. Обоє, на жаль, загинули на місці. 20-річна донька Мирослава в один момент залишилася без батьків.
Юрія та Юлію Антоненків поховають 12 червня в селі Нерубайське Одеської області.
Росіяни обстріляли Одещину
Щодня і щоночі російські терористи завдають ударів по Україні. Уночі 10 червня ворог атакував ракетами та дронами. Над Одещиною сили ППО збили 8 "Шахедів" та 2 російські ракети, третя ракета таки влучила у рекреаційну зону.
Вибуховою хвилею було пошкоджено кілька житлових будинків також у Білгород-Дністровському районі. 10 людей зазнали травм різного ступеня важкості.
Крім житлових будинків під час атаки на Одесу, постраждали 2 школи та 3 дитсадки.