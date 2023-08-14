Постраждав й гуртожиток у середмісті: страшні наслідки нічного обстрілу Одеси

Вночі 14 серпня ворог тричі атакував Одещину. Вже з’явились моторошні фото та відео наслідків ракетного та дронового ударів.

Окупанти застосували дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук. Також вони випустили 8 ракет морського базування типу "Калібр". Однак Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті.

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Страшні наслідки нічного обстрілу Одеси

На оприлюднених фото та відео можна побачити, що внаслідок збиття ракет уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.

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Також вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки. На двох об'єктах спалахнули пожежі. Зараз вогнеборці працюють над їх ліквідацією.

До речі, попередньо відомо про 3 постраждалих співробітників супермаркета. Їм надано медичну допомогу.

Наслідки ворожого обстрілу Одеси / фото ОК "Південь"

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