Постраждав й гуртожиток у середмісті: страшні наслідки нічного обстрілу Одеси
Джерело:Владислав Назаров
Вночі 14 серпня ворог тричі атакував Одещину. Вже з’явились моторошні фото та відео наслідків ракетного та дронового ударів.
Окупанти застосували дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук. Також вони випустили 8 ракет морського базування типу "Калібр". Однак Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті.
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Страшні наслідки нічного обстрілу Одеси
На оприлюднених фото та відео можна побачити, що внаслідок збиття ракет уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Також вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки. На двох об'єктах спалахнули пожежі. Зараз вогнеборці працюють над їх ліквідацією.
До речі, попередньо відомо про 3 постраждалих співробітників супермаркета. Їм надано медичну допомогу.
Наслідки ворожого обстрілу Одеси / фото ОК "Південь"
Пожежі в Одесі під час нічної атаки: дивіться відео
Попередній обстріл Одеси: що відомо
- Нагадаємо, що під час чергового ворожого обстрілу в ніч на 23 липня постраждав Спасо-Преображенський собор в Одесі. Внаслідок атаки загинув охоронець цивільної будівлі, а 21 людина постраждала. Сімох з них госпіталізували. Серед них – 17-річний хлопець у важкому стані, якого лікарям все ж вдалось привести до тями.
- Ймовірно, у святиню влучила протикорабельна ракета "Онікс" загарбників (за іншою інформацією, – Х-22, що також є протикорабельною зброєю). Наразі експерти фіксують, що одна зі стін має нестабільне положення, тому вона може раптово обвалитися.
- У Міноборони України констатували, що Росія прекрасно знала, що запускає по мирному місту неточні ракети.
- До Одеси 29 липня прибула місія ЮНЕСКО. Експерти проводитимуть комплексну оцінку шкоди, завданої культурним і релігійним об'єктам російськими ракетними ударами, здійсненими з 19 по 23 липня 2023 року.