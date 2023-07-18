Уламки ракет та зруйновані будівлі: з'явились моторошні кадри наслідків нічної атаки Одеси

Вночі 18 липня російські загарбники атакували Одещину ракетами та дронами-камікадзе. На жаль, через падіння уламків є пошкодження.

Внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено об'єкти портової інфраструктури. Також є руйнування кількох приватних будинків.

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Наслідки обстрілу Одеси

Як відомо, з акваторії Чорного моря по Одесі було випущено 6 "Калібрів". Однак усі ракети було знищено силами протиповітряної оборони.

На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних будинків. У власному будинку поранення отримав літній чоловік – його госпіталізували.

Як виглядають наслідки нічного обстрілу Одеси / фото ОК "Південь"

Окрім цього, на підльоті з моря на Одещині було знищено 21 "Шахед". Ще 4 – збили в небі над Миколаївщиною.

До речі, у Миколаєві сталося влучання в об'єкт промисловості. Пожежу оперативно приборкали. На щастя, обійшлось без постраждалих.

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