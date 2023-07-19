Знищили аж 60 тисяч тонн зерна: моторошні кадри з портів, які цинічно атакувала Росія

У ніч на 18 та 19 липня Росія обстріляла об'єкти портової інфраструктури, які були залучені в "Зерновій ініціативі". Окупанти знищили 60 тонн зерна.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольский розповів, що були атаковані зернові термінали та портова інфраструктура в портах Одеса та Чорноморськ.

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Наслідки обстрілу по зернових об'єктах

Нічний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ. За оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення об'єктів, які постраждали цієї ночі, знадобиться не менше ніж рік.

У порту Чорноморська також були знищені 60 000 тонн зерна, яке повинні були завантажити на великотоннажне судно і відправити зерновим коридором ще 60 днів тому.

Найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Це терористичний акт не проти України, а проти всього світу. Продовольча безпека якого знову під загрозою. Людство опинилося в заручниках у країни терориста, яка шантажує весь світ голодом. Світ має відреагувати жорстко і відповідно до ситуації,

– сказав Сольский.

Наслідки відсутності України на ринку відчує весь світ

Він зазначив, що якщо Україна не зможе експортувати продовольство, то населення найбідніших країн опиниться на межі виживання. І постраждає економіка не лише України, а й світу.

Зросте ціна на збіжжя і не всі країни зможуть дозволити собі купувати продукцію, а значить ціна значно зросте на продукти харчування: борошно, крупи, м'ясо,

– наголосив міністр.

Нагадаємо, що вночі 19 липня відбулась одна з найбільших атак по Одеській області. Як зазначив Володимир Зеленський, це не випадковість, адже в Одесі є міжнародний порт.