Це не помилка, саме туди й цілили, – Одеська ОВА про обстріл монастиря УПЦ МП
Унаслідок ракетної атаки по Одесі 21 березня, був пошкоджений будинок на території монастиря УПЦ МП. Та окупанти туди влучили невипадково.
Про це в коментарі 24 Каналу заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, таке влучання – не помилка.
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"Саме туди хотіли влучити, підкресливши свій тероризм, підкресливши, що нічого так званого "скрепного" в них немає", – заявив він.
Братчук зауважив, що росіяни готові вбивати й тиснути на людей психологічно.
Що відомо про ракетну атаку на Одещині: дивіться відео
Адже це місто, це вибухи. Щойно закінчилася служба, наскільки там настоятель монастиря повідомляв про це. Тобто, діють так, як і, на жаль, мають діяти,
– сказав речник Одеської ОВА.
Він зазначив, що окупанти хочуть убивати українців і продовжують це робити. Сергій Братчук розказав, що проросійські телеграм-канали, які адмініструють саме з території Росії, знову першими показали відео наслідків.
"У мене тепер питання: де працюють ті, хто надає їм певну інформацію? Я думаю, Служба безпеки свою роботу знову проведе ефективно, як ці знімки опинилися в одному з телеграм-каналів", – розповів Братчук.
Що відомо про ракетний обстріл Одеси
- Росіяни 21 березня випустили по Одещині 4 ракети Х-59. Їх запустили російські винищувачі Су-35 з акваторії Чорного моря.
- 3 ракети полетіли в бік Одеси та Одеського району. 2 керовані авіаційні ракети знищили сили та засоби ППО.
- Внаслідок ракетного обстрілу був пошкоджений гуртожиток УПЦ одеської єпархії російської православної церкви.
- Від вибухів постраждало 4 людини. Троє з них госпіталізовані.