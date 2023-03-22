Це не помилка, саме туди й цілили, – Одеська ОВА про обстріл монастиря УПЦ МП

Унаслідок ракетної атаки по Одесі 21 березня, був пошкоджений будинок на території монастиря УПЦ МП. Та окупанти туди влучили невипадково.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, таке влучання – не помилка.

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"Саме туди хотіли влучити, підкресливши свій тероризм, підкресливши, що нічого так званого "скрепного" в них немає", – заявив він.

Братчук зауважив, що росіяни готові вбивати й тиснути на людей психологічно.

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Адже це місто, це вибухи. Щойно закінчилася служба, наскільки там настоятель монастиря повідомляв про це. Тобто, діють так, як і, на жаль, мають діяти,

– сказав речник Одеської ОВА.

Він зазначив, що окупанти хочуть убивати українців і продовжують це робити. Сергій Братчук розказав, що проросійські телеграм-канали, які адмініструють саме з території Росії, знову першими показали відео наслідків.

"У мене тепер питання: де працюють ті, хто надає їм певну інформацію? Я думаю, Служба безпеки свою роботу знову проведе ефективно, як ці знімки опинилися в одному з телеграм-каналів", – розповів Братчук.

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