Крім лікарки, загинув родич одного з пацієнтів: на момент удару в "Охматдиті" було 600 пацієнтів

Стало відомо, ким була друга жертва російської атаки по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Нею виявився родич одного з пацієнтів.

Інша загибла була лікаркою медзакладу і допомагала з евакуацією пацієнтів. Загалом на момент удару в "Охматдиті" було понад 600 пацієнтів.

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Наразі відомо про 2 загиблих та 50 постраждалих

У МОЗ України повідомили, що станом на 20:56 8 липня відомо про 2 загиблих та понад 50 постраждалих від удару по "Охматдиту". Також 7 дітей отримали поранення, з них 4 ушпиталені.

Ці дані не остаточні й будуть оновлюватися, рятувальна операція триває,

– зазначили у міністерстві.

На момент обстрілу у лікарні було понад 600 пацієнтів і щонайменше стільки ж працівників закладу. Евакуація досі триває.

"Повного руйнування зазнав корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій (де дітям проводять діаліз) НДСЛ "Охматдит". У старому хірургічному корпусі вибито майже всі вікна, зазнали значних пошкоджень два хірургічні та два соматичні відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок. У новому, зведеному лише нещодавно, корпусі пошкоджено 12 відділень, з них 8 — хірургічних, 5 — онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії", – розповіли у МОЗ.

Також там додали, що втрачена частина єдиної в Україні онкогематологічної лабораторії.