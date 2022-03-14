Обстріл окупантами багатоповерхівки на Оболоні: прокуратура розпочала розслідування

14 березня 2022 , 12:59
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Джерело:

телеграм Офісу генпрокурора

Окупанти 14 березня цинічно обстріляли будинок на Оболоні в Києві. Прокуратура вже розпочала розслідування.

Росія порушила закони та звичаї війни та вчинила умисне вбивство. Досудове розслідування здійснюватиме Оболонське управління поліції ГУ Нацполіції Києва.

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Що відомо про обстріл багатоповерхівки в Києві

Окупанти обстріляли ракетами житловий квартал Києва приблизно о 5:00 14 березня. Проросійські бойовики пошкодили багатоповерхівку на Оболоні – зруйнували кілька поверхів.

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Наразі відбуваються пошукові роботи. У Київській міській державній адміністрації повідомили, що відомо про одного загиблого. До лікарні доправили 3 особи, на місці допомогли 9 людям, врятували 15 мешканців будинку, евакуювали – 63.

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Автор: Анастасія Мигидюк