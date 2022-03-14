Обстріл окупантами багатоповерхівки на Оболоні: прокуратура розпочала розслідування
Джерело:телеграм Офісу генпрокурора
Окупанти 14 березня цинічно обстріляли будинок на Оболоні в Києві. Прокуратура вже розпочала розслідування.
Росія порушила закони та звичаї війни та вчинила умисне вбивство. Досудове розслідування здійснюватиме Оболонське управління поліції ГУ Нацполіції Києва.
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Що відомо про обстріл багатоповерхівки в Києві
Окупанти обстріляли ракетами житловий квартал Києва приблизно о 5:00 14 березня. Проросійські бойовики пошкодили багатоповерхівку на Оболоні – зруйнували кілька поверхів.Зверніть увагу! Якщо ви стали свідком воєнного злочину Росії – фіксуйте та надсилайте докази.
Наразі відбуваються пошукові роботи. У Київській міській державній адміністрації повідомили, що відомо про одного загиблого. До лікарні доправили 3 особи, на місці допомогли 9 людям, врятували 15 мешканців будинку, евакуювали – 63.
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