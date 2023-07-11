8-річна дитина залізничників залишилась сиротою після удару росіян по Оріхову

В Оріхові, що на Запоріжжі, під час ворожого обстрілу вбило залізничників. У пари залишилась 8-річна дитина.

В Укрзалізниці заявили, що компанія піклуватиметься про дитину залізничників до її повноліття. Нагадаємо, що пара потрапила під російський обстріл 9 липня, коли людям роздавали волонтерську допомогу.

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Голова Укрзалізниці Євген Лященко висловив співчуття рідним загиблих.

На жаль, ми не можемо повернути батьків дитині, але наш обовʼязок – допомогти й підтримати кожну дитину, родину залізничників, які загинули внаслідок війни,

– зазначив він.

Таким чином, дитина до свого повноліття отримуватиме від компанії щорічну грошову допомогу та можливість оздоровлення. Крім того, плануються виплати в рамках програми "Залізна родина".

Що відомо про загиблих залізничників

Віталій Юшко, 1976 року народження, трудову діяльність на залізничному транспорті розпочав у 1995 році електромонтером СЦБ Пологівської дистанції сигналізації та зв’язку Придніпровської залізниці. Там же згодом працював електромеханіком, старшим електромеханіком. Зарекомендував себе висококваліфікованим працівником, неодноразово був відзначений відомчими та галузевими нагородами, зокрема почесною грамотою Міністерства інфраструктури України.

Ольга Очкас, 1978 року народження, з 1999 року працювала на станції Оріхівська. Пройшла шлях від прибиральника виробничих приміщень до чергового по залізничній станції, на цій посаді й працювала з 2004 року.

"Це подружжя багато часу присвятило волонтерству у пункті незламності міста Оріхів, допомагало людям виживати. Трагедія сталася в оріхівській школі, коли Ольга та Віталій виконували свої волонтерські обов’язки", – додали в Укрзалізниці.

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