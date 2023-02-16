"Чекали весну та мали мрії": російська ракета знищила будинок подружжя з Павлограда

Російські військові вночі 16 лютого обстріляли Павлоград у Дніпропетровській області. Від ракетного удару постраждав приватний будинок, внаслідок чого загинула жінка літнього віку.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в зруйнованому окупантами будинку в Павлограді жило літнє подружжя. За його словами, сімейна пара вирощувала виноград і мала плани на життя, які вмить зруйнувала Росія.

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Після обстрілу вся вулиця виглядає, як у фільмі жахів

"Прекрасна сімейна пара – тиха, дружня, неконфліктна. Вирощували багато сортів винограду. Чекали весни, аби прокинулася плетюча лоза. У них були плани. На дітей, город та власні маленькі мрії. Росіяни все зруйнували", – написав він.

Сергій Лисак повідомив, що о 3 годині ночі біля двору сімейної пари впала російська ракета, яка зруйнувала будинок.

79-річна жінка від отриманих травм загинула на місці. Чоловік, на щастя, вижив,

– зазначив керівник Дніпропетровської ОВА.

Лисак додав, після ракетного удару росіян вся вулиця виглядає, як у фільмі жахів. "Руїни, вибиті вікна та двері, спалені автівки", – написав він та опублікував світлини з наслідками обстрілу.

Наслідки російського обстрілу Павлограда / Фото із соцмереж Дніропетровської ОВА

Росіяни обстріляли Павлоград: деталі