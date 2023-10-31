Росіяни вдарили масованим вогнем по центру Херсона: пошкоджено багато авто

Росіяни продовжують цинічно обстрілювати Херсонську область з тимчасово окупованої території нашої держави. Так, 31 жовтня окупанти обстріляли передмістя Херсона.

Внаслідок атаки біля міста спалахнула автівка. Наразі інформація щодо обстрілу ще уточнюється.

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Що відомо про обстріл Херсона

Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що 31 жовтня після 11:00 окупанти вкрили масованим вогнем центральний район Херсона. Внаслідок обстрілу є руйнування складських приміщень, пошкоджено близько 10 автомобілів.

Наразі відомо про одного пораненого. Чоловік 34 років отримав осколкові травми ніг. Його шпиталізували.

До цього Мрочко заявляв, що у передмісті влучили в автівку, яка згоріла. Після гасіння пожежі у салоні виявили тіло загиблого.

Згодом про обстріл передмістя Херсона розповіли й у Херсонській обласній прокуратурі. Там зазначили, що вже розпочали кримінальне провадження через обстріл автівки й загибель чоловіка.



У Херсоні під обстріл потрапила цивільна автівка / Фото Херсонської обласної прокуратури

Правоохоронці розповіли, що на автодорозі в напрямку села Наддніпрянське під ворожу атаку потрапив легковий автомобіль. За попередніми даними, загинув водій транспортного засобу.



Водій транспортного засобу загинув внаслідок обстрілу / Фото Херсонської обласної прокуратури

Наразі прокурори вживають всі заходи для документування воєнних злочинів, вчинених російською армією. Правоохоронці також почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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