Росіяни вдарили масованим вогнем по центру Херсона: пошкоджено багато авто
Джерело:Роман Мрочко
Росіяни продовжують цинічно обстрілювати Херсонську область з тимчасово окупованої території нашої держави. Так, 31 жовтня окупанти обстріляли передмістя Херсона.
Внаслідок атаки біля міста спалахнула автівка. Наразі інформація щодо обстрілу ще уточнюється.
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Що відомо про обстріл Херсона
Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що 31 жовтня після 11:00 окупанти вкрили масованим вогнем центральний район Херсона. Внаслідок обстрілу є руйнування складських приміщень, пошкоджено близько 10 автомобілів.
Наразі відомо про одного пораненого. Чоловік 34 років отримав осколкові травми ніг. Його шпиталізували.
До цього Мрочко заявляв, що у передмісті влучили в автівку, яка згоріла. Після гасіння пожежі у салоні виявили тіло загиблого.
Згодом про обстріл передмістя Херсона розповіли й у Херсонській обласній прокуратурі. Там зазначили, що вже розпочали кримінальне провадження через обстріл автівки й загибель чоловіка.
У Херсоні під обстріл потрапила цивільна автівка / Фото Херсонської обласної прокуратури
Правоохоронці розповіли, що на автодорозі в напрямку села Наддніпрянське під ворожу атаку потрапив легковий автомобіль. За попередніми даними, загинув водій транспортного засобу.
Водій транспортного засобу загинув внаслідок обстрілу / Фото Херсонської обласної прокуратури
Наразі прокурори вживають всі заходи для документування воєнних злочинів, вчинених російською армією. Правоохоронці також почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Росіяни постійно обстрілюють Херсон
- Російська армія вночі 30 жовтня гатила з лівобережжя окупованої Херсонської області по обласному центру, розташованому на правобережжі. Внаслідок атаки є загиблі, постраждалі та руйнування будівель та інфраструктури у Херсоні.
- Зокрема, відомо, що одна особа загинула від ворожого обстрілу. Ще троє людей отримали поранення.
- Крім того, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, лише за одну добу окупанти випустили по Херсону 46 снарядів. Загалом по регіону здійснили 95 обстрілів,